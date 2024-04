Porto Alegre Após superfaturamento nas contas de água, Dmae promete voltar a cobrar os valores normais

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

se o valor da conta mais recente for igual ou superior a 30% do cobrado regularmente, o cliente pode solicitar a revisão do valor. (Foto: Luciano Lanes/DMAE)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) anunciou novas medidas para facilitar e agilizar pedidos de revisão de contas de água, feitos por clientes, após a cobrança voltar a ser executada com base na leitura do hidrômetro e não mais por média de determinado período de 2023.

Em coletiva de imprensa, o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss, destacou que, se o valor da conta mais recente for igual ou superior a 30% do cobrado regularmente, o cliente pode solicitar a revisão do valor pelo e-mail dmae@dmae.prefpoa.com.br.

Com a mensagem, deve enviar ainda uma imagem ou arquivo da conta e uma foto atual do hidrômetro, em que seja possível ver os quatro primeiros números pretos. O Dmae também disponibiliza cinco locais de atendimento presencial, sendo que o horário será ampliado em duas unidades a partir desta segunda-feira (22).

Outra novidade é que, a partir da quinta-feira (25), os clientes também poderão efetuar o pedido de revisão por meio do WhatsApp do 156 da prefeitura: (51) 3433-0156.

“As pessoas podem comparar os primeiros quatro números de seu relógio com o valor da leitura que aparece na fatura. Se a marcação na conta for menor do que a do hidrômetro, a leitura e o valor da conta estão corretos. Se o número da marcação de leitura na conta de água for maior do que o dos quatro primeiros números do hidrômetro, e não houver vazamento interno, a cobrança pode ser reavaliada e, se for o caso, o Dmae fará o acerto, com reemissão da conta com o valor correto ou devolução do valor já pago, se for o caso”, esclareceu Loss.

Parcelamento

Outra novidade anunciada foi a facilitação do parcelamento para os clientes que devem pagar um valor excedente não cobrado anteriormente, durante o período em que as contas foram emitidas por média e não por leitura do hidrômetro. Agora, o cliente poderá parcelar em até 60 meses o valor excedente, desde que a cota mensal seja de, no mínimo, R$ 19,44. Antes, a cota mensal não podia ser inferior a R$ 97,20. A critério do consumidor, o valor pode acompanhar a conta mensal ou ser impresso um carnê para pagamento parcelado, em separado.

Contexto

Em novembro de 2023, após frequentes problemas constatados no serviço prestado pela então empresa contratada para efetuar leitura de hidrômetros, impressão e entrega de contas de água, o Dmae rompeu o contrato com a mesma. A ruptura impediu que houvesse leituras de hidrômetros de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, até que nova empresa fosse contratada, por meio de licitação.

Em razão disso, para gerar as contas de dezembro, janeiro e fevereiro, foi usada a média com base nas leituras de agosto, setembro e outubro. Nos casos em que não havia registro de consumo de água nesses meses acima (em razão de viagem ou outro motivo), foi usada uma média dos três últimos meses com consumo. A nova empresa contratada pelo Dmae passou a fazer leitura de hidrômetros, impressão e entrega de contas a partir de março de 2024.

O valor da conta pode ter sido superior porque, a diferença das cobranças feitas por média, de dezembro a fevereiro, não apresentou o valor real de consumo, o que está sendo cobrado nas contas emitidas em março. Ou seja, a diferença de consumo apontada pelo hidrômetro, na comparação entre novembro e março, caso tenha sido necessário. Essa diferença pode ter resultado em um saldo superior a ser cobrado em alguns ramais.

Atendimento Presencial

Posto de Atendimento Comercial Centro: rua José Montaury, 159, Centro Histórico. Segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h30.

Posto de Atendimento Tudo Fácil POP Center: avenida Júlio de Castilhos, 235, 3º andar. Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e sábados, das 9h às 13h, sem fechar ao meio-dia.

Posto de Atendimento Zona Leste: avenida Cristiano Fischer, 2.402, Partenon. Segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h30.

Posto de Atendimento Tudo Fácil Zona Norte: Shopping Bourbon Wallig, na avenida Assis Brasil, 2611, bairro Cristo Redentor. Segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Sábados, das 10h às 14h.

Posto de Atendimento Tudo Fácil Zona Sul: avenida Wenceslau Escobar, 2666, no bairro Tristeza. Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

