Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Trabalhos podem causar desabastecimento em algumas áreas. Foto: Luciano Lanes/PMPA Trabalhos podem causar desabastecimento em algumas áreas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) programou serviços nas zonas Sul e Leste, entre segunda-feira (31) e quinta-feira (3). A agenda poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos.

Na próxima segunda-feira, o teste de estanqueidade da setorização do Subsistema Cascatinha-Catumbi, no DMC (Distritos de Mediação e Controle) 19, interrompe o abastecimento de água para algumas ruas do bairro Vila Nova, na Zona Sul. Já na terça-feira (1), o teste irá desabastecer ruas do DMC 4 no bairro Nonoai, também na Zona Sul. Os dois serviços começam às 10h e a previsão é normalizar à noite.

Já na próxima quinta-feira, parte do Morro Santana fica desabastecido devido à instalação de ventosa na nova rede de água da Vila das Laranjeiras. O retorno da água é previsto à noite, podendo passar desse prazo se houver consumo elevado devido ao calor.

Setorização

Setorizar é dividir uma determinada rede distribuidora em setores menores, os chamados DMCs, com objetivo de reduzir a área de fecho do abastecimento quando da execução dos serviços emergenciais ou programados, diminuir as perdas de água da rede e agilizar o retorno da água depois do serviço concluído. Os testes de estanqueidade realizados posteriormente à setorização têm o objetivo de verificar se os setores não se misturam entre si nem com outros sistemas de abastecimento.

