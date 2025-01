Porto Alegre Dmae regulariza cerca de 400 ligações de esgoto sanitário na bacia do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

A programação, que ocorre na área de contribuição do canal São Vicente, foi retomada após a enchente e tem previsão de conclusão em julho de 2026 Foto: Maria Ana Krack/PMPA (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Em seis meses, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) regularizou cerca de 400 ligações de esgoto sanitário na bacia do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. A programação, que ocorre na área de contribuição do canal São Vicente, foi retomada após a enchente e tem previsão de conclusão em julho de 2026. Até o momento, foram investidos R$ 940 mil.

O teste do corante foi realizado em 947 instalações prediais no período. Os esgotos cloacal e pluvial foram separados em 91 delas. Outras 261 caixas adicionais de CACs (calçada) terminaram substituídas, assim como 66 metros de rede. A desobstrução, por hidrojateamento, atingiu seis quilômetros de tubulações.

Atualmente, as equipes – identificadas com equipamentos e uniformes do Dmae, ou da prestadora de serviços Encosan – atuam na avenida Protásio Alves e nas ruas Dona Eugênia e Felipe de Oliveira. O teste do corante indica se os ramais estão funcionando corretamente e depende do acesso dos servidores aos sanitários dos moradores.

“Pedimos o apoio da população neste processo. Somente após a inspeção domiciliar e realização do teste podemos ter certeza de que a rede funciona como deveria. Este trabalho, que previne muitos problemas, não gera nenhum custo adicional aos consumidores”, explica o diretor-geral Interino do Dmae, Darcy Nunes dos Santos.

Rede

O sistema de esgoto de Porto Alegre é composto por nove Estações de Tratamento e 36 Estações de Bombeamento. A Capital possui mais de 258 mil ligações ativas e 192 mil ramais, atendendo 91,76% da população com coleta de esgoto cloacal ou misto. O volume tratado, anualmente, chega a 70 milhões de m³.

