7 de julho de 2020

A reabertura do Museu do Louvre, na segunda-feira (6/7), foi mais um importante marco na retomada turística de Paris. Para a maioria dos brasileiros, no entanto, ainda demorará um tempo até que seja possível visitar, pessoalmente, a capital francesa. Até que as fronteiras se reabram e as viagens voltem a ser corriqueiras, dá para sentir o gostinho da “Cidade Luz” pela internet. A seguir, listamos cinco visitas virtuais que fazem flanar digitalmente.

Museu do Louvre

Há sete tours virtuais disponíveis no site deste que é o museu mais conhecido do mundo. Há um passeio digital pelos fossos medievais do Louvre (que, originalmente, foi construído para ser uma fortaleza), outro pela celebrada coleção de artefatos do Egito Antigo, e ainda pela Galeria de Apolo, onde se pode ver em detalhes o riquíssimo teto pintado no século XVII. É possível também ver exposições temáticas, como a que fala sobre a relação entre arte e política ao longo dos tempos, e a que se debruça sobre a criação de seres mitológicos, de Hércules a Darth Vader. Uma dica: as visitas virtuais funcionam melhor no navegador Internet Explorer.

Torre Eiffel

Cartão-postal por excelência de Paris, a Torre Eiffel reabriu em 25 de junho, com uma série de restrições. Uma delas impede o acesso aos mirantes acima do segundo andar, que já rende vistas incríveis da capital francesa. Mas é possível curtir o visual do mirante do topo, a 324 metros de altura, sem sair de casa. O site do monumento oferece o panoramas em 360 graus do ponto mais alto. E é possível escolher ver a paisagem de dia ou à noite, com as luzes todas acesas. Na mesma página, um vídeo em 360 graus leva o visitante do chão até a parte mais alta da torre.

Musée de l’Orangerie

A série de quadros “Nenúfares”, de Claude Monet , está entre as grandes obras da história da arte francesa. E é a estrela da coleção do Musée de l’Orangerie, exibida em duas salas ovais dedicadas especialmente a essas obras-primas. O tour virtual oferecido pelo museu leva o visitante ao coração do impressionismo, revelando as sutilezas do trabalho do artista. Também é possível caminhar “digitalmente” pelas salas e galerias do museu e ver parte de sua coleção digitalizada na plataforma Google Arts & Culture.

Basílica de Sacré-Coeur

No alto de Montmartre, a basílica é um verdadeiro símbolo parisiense. O passeio virtual disponível em seu site é rico em detalhes e conta até mesmo com um audioguia. Clique nos círculos espalhados pela imagem para saber os detalhes da arquitetura dos pilares da nave principal, ou a história por trás dos elementos decorativos. Também é possível subir no alto das torres e apreciar a vista em 360 graus.

Palácio de Versalhes

Tecnicamente, a antiga residência da família real francesa não fica em Paris, e sim em Versailles, a 20 quilômetros do centro de Paris. Mas, em termos turísticos, o Palácio de Versalhes é uma das atrações imperdíveis de quem visita a capital. Reaberto em 6 de junho, ele pode ser explorado virtualmente, tanto através do tour digital oferecido em seu site, quanto na plataforma Google Arts & Culture. Nos dois casos, os tours são ricos em detalhes, com muita informação sobre a história do palácio, de seus reis e rainhas, e informações sobre as obras de arte expostas ali.

