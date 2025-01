Colunistas Dois mil presos não retornaram da “saidinha de Natal” e governo Lula impõe sigilo sobre fugas de presídios

Por Flavio Pereira | 11 de janeiro de 2025

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula (PT). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Acredite: mais de 2 mil presos que tiveram direito à “saidinha de Natal” (essa invenção brasileira para beneficiar criminosos que cumprem pena), entre o fim de 2024 e o início de 2025, não retornaram aos presídios brasileiros e estão nas ruas. No total, 49.095 presos de 16 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Roraima, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão e Bahia) e do Distrito Federal tiveram direito ao benefício. Desses, 2.131 não retornaram, o equivalente a 4,3%. Seis estados (Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e Tocantins) informaram que não concederam a saída temporária. Outros três (Alagoas, Rio Grande do Norte e Rondônia) não responderam e Minas Gerais informou não ter compilado os dados ainda. A coluna procurou todas as unidades federativas há uma semana, informa o jornalista Tácio Lorran, do jornal Metrópoles.

Governo impõe sigilo de cinco anos sobre fugas de presídios

Agora, soube-se através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o governo Lula impôs sigilo de cinco anos ao número de fugas registradas em presídios brasileiros no ano de 2023. A informação é do jornal Metrópoles, que teve negado o acesso aos dados via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Eduardo Leite critica posição do Brasil de legitimar posse de Maduro na Venezuela

Até aqui sem se manifestar sore o processo eleitoral da Venezuela, o governador Eduardo Leite veio a público ontem através da sua conta pessoal do X, para condenar a postura do governo brasileiro, de enviar representante ao ato de posse do ditador Nicolás Maduro: segundo Leite, “participar da posse de Maduro significa legitimar um processo eleitoral marcado por evidentes violações democráticas na Venezuela.” O governador entende que o Brasil não deveria enviar representante: “Isso sinaliza uma postura incompatível com nossa tradição diplomática e nossos valores constitucionais. Democracia não é apenas votar – é ter eleições livres e justas”.

Prévia para definir o candidato do MDB ao Piratini?

No MDB, a candidatura do atual vice-governador Gabriel Souza ao Piratini em 2026 não é fato consumado. Um movimento dentro do partido pretende levar o nome de Gabriel para uma prévia com outros pré-candidatos. Um deles, o deputado federal Alceu Moreira.

Ministro israelense agradeceu a Jair e Eduardo Bolsonaro

Após o inacreditável episódio da ameaça de prisão de um soldado israelense em férias no Brasil, o Ministro da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, Sr. Amichai Chikli manifestou publicamente o seu agradecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao deputado federal Eduardo Bolsonaro pelas suas posições firmes denunciando a arbitrariedade:

“Muito obrigado pelos seus esforços em prol dos soldados das Forças de Defesa de Israel, @jairbolsonaro e @BolsonaroSP. Vocês são os líderes do rosto bonito e bondoso do povo brasileiro, e nada quebrará o vínculo entre nossas nações, que amam a vida e detestam o terrorismo e o ódio!”, declarou o ministro Amichai Chikli na sua conta pessoal do X.

“O presidente Lula não abrirá mão da soberania nacional do Brasil”, diz Rui Costa sobre posição anunciada pela multinacional Meta

Sobre as notícias dando conta de que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg substituirá os verificadores de fatos por um sistema de notas da comunidade, semelhante ao modelo adotado por Elon Musk no X, esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da República, a seguinte nota:

‘O governo brasileiro está empenhado em assegurar a soberania do país e proteger os públicos vulnerabilizados de conteúdos impróprios ou criminosos nas redes sociais. Após o anúncio, esta semana, de mudanças nas diretrizes de moderação de conteúdo da empresa Meta – responsável pelas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp -, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira (10) com ministros para discutir propostas para garantir que eventuais condutas inapropriadas e crimes sejam responsabilizados.”

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou a preocupação do governo e os prejuízos que as mudanças podem trazer à sociedade brasileira. “Nós estamos falando de soberania nacional. E o presidente foi claro na reunião ao dizer de que não abrirá mão da soberania do país e do Brasil. Toda e qualquer empresa, nacional ou multinacional, grupo de comunicação nacional ou internacional, terá que respeitar o arcabouço legal brasileiro e terá que respeitar a justiça brasileira”, disse o ministro.

“Isso impacta de forma muito grande a sociedade brasileira: as crianças, quando se fala de conteúdo impróprio, de tráfico de crianças. Impacta a segurança pública quando se trata de informações que dizem respeito à segurança das pessoas, à prática criminosa, ao tráfico humano e outros crimes. Impacta quando se fala do respeito à vida humana, o respeito às pessoas, quando se fala de agressões por discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação regional. E nos preocupa muito quando esse controle deixa de existir também para a divulgação de fake news”, acrescentou.

Notificação extrajudicial

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse que irá protocolar uma notificação extrajudicial para que a empresa Meta explique, no prazo de 72 horas, como irá proteger os brasileiros que usam frequentemente a plataforma e que estarão vulneráveis com a nova política.

2025-01-11