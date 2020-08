A Polícia Militar informou que encontrou mais um corpo no Centro de São Paulo na manhã deste sábado (22). É o segundo óbito registrado após a madrugada fria que atingiu a cidade. Mais cedo, as autoridades encontraram uma mulher morta em uma barraca na Praça da Sé.

Nos dois casos, a suspeita é de que as mortes tenham ocorrido por conta do frio intenso que atingiu a capital. A cidade de São Paulo registrou o dia mais frio do ano neste sábado com temperatura de 8,2ºC.

A ONG Movimento Estadual da População em Situação de Rua afirma que recebeu relatos de que foram 4 vítimas do frio no Centro de SP e que houve mais 1 morte na região do Terminal Tietê, na Zona Norte. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado afirma que não tem registros de outros casos com as mesmas características.

Segundo a PM, um homem de 39 anos foi encontrado morto na altura do número 38 da Rua 25 de Março, próximo a um viaduto, por volta das 9h45. Amigos pediram ajuda a uma enfermeira, que chamou a polícia. Os policiais constataram o óbito.

A SSP afirma que os dois casos foram registrados como morte suspeita pelo 8º DP (Brás), e encaminhados ao 1º DP (Sé), área dos fatos.

“A autoridade policial solicitou exame necroscópico para identificar as causas da morte. Até o momento, não há outros registros com as mesmas características”, disse a SSP, em nota.

Colegas do morador de Rua da 25 de Março dizem que ele estava passando mal e que ofereceram mantas e cobertores para o homem durante a madrugada.

“Não é de coronavírus, é de fome e de frio que está morrendo gente”, diz Alecsandra, que vive em uma barraca na região central. Em nota, a a prefeitura informa que “na madrugada deste sábado (22), 150 pessoas foram acolhidas, houve 82 recusas e foram distribuídos 182 cobertores” (veja a nota na íntegra abaixo).

Recorde

A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais baixa no ano na manhã deste sábado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram 8,2ºC na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital paulista, às 9h.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, diz que a frente fria se afasta do Litoral Paulista, mas os ventos úmidos que sopram do oceano ainda causam nebulosidade e chuviscos nos próximos dias. A forte massa de ar polar passa a predominar sobre o estado de São Paulo, causando frio intenso principalmente durante as madrugadas.

Segundo o centro, haverá muita nebulosidade neste sábado, com chuvas fracas e chuviscos, que tendem a diminuir no decorrer do dia. A sensação ainda deve ser de muito frio, com temperaturas variando entre mínimas de 8°C e máximas de 14°C.

Veja parte da nota da Prefeitura de São Paulo:

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), intensifica as abordagens quando a temperatura atinge o patamar igual ou inferior a 13°C, ou sensação térmica equivalente. Caso a pessoa não aceite o acolhimento, é oferecido um kit lanche e cobertor. A SMADS informa que na madrugada de sabado (22), 150 pessoas foram acolhidas, houve 82 recusas e foram distribuídos 182 cobertores. Desde o início do Plano de Contingência para situações de Baixas Temperaturas 2020, em 6 de maio, a rede socioassistencial realizou 1.081.504 acolhimentos. No período de plantão (noite/madrugada) da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) foram realizados 10.029 acolhimentos, 896 recusas, 5.485 cobertores e 6.100 lanches foram distribuídos na cidade. É importante destacar que uma pessoa pode ser acolhida mais de uma vez. A operação estará em vigor até 20 de setembro deste ano. Durante o dia, os orientadores socioeducativos que atuam nos Serviços Especializados de Abordagem Social (SEAS) fazem as abordagens em pontos estratégicos da cidade, ofertando encaminhamentos à rede de acolhimento e outros serviços da rede pública”.