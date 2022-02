Economia Dólar acumula queda de quase 5% em janeiro

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Moeda norte-americana registrou, nessa segunda (31), recuo de 1,57%, a R$ 5,3054. (Foto: EBC)

O dólar fechou em queda de 1,57%, cotado a R$ 5,3054, nessa segunda-feira (31), — menor valor desde 22 de setembro de 2021 (R$ 5,3036) — em um dia amplamente favorável a moedas e outros ativos de risco ao fim de um turbulento janeiro nas praças financeiras globais.

No acumulado de janeiro, a moeda-norte-americana registrou recuo de 4,83%. É a maior desvalorização mensal desde novembro de 2020 (-6,82%) e a mais expressiva para meses de janeiro desde 2019 (-5,57%). Veja mais cotações.

Na mínima intradiária, a cotação chegou a descer para R$ 5,2848.

Cenário

As atenções da semana foram voltadas para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que anuncia nesta quarta-feira (2) a nova taxa básica de juros (Selic). A expectativa do mercado financeiro, é de que a Selic avance dos atuais 9,25% para 10,75% ao ano, voltando a superar os dois dígitos após 4 anos e meio.

Juros mais altos no Brasil são amplamente vistos como positivos para o real, uma vez que elevam a rentabilidade do mercado de renda fixa doméstico.

Os economistas do mercado financeiro elevaram pela terceira semana seguida a estimativa de inflação para 2022, que passou de 5,15% para 5,38%, segundo o boletim Focus do banco Central. Para o PIB (Produto Interno Bruto), a expectativa de avanço no ano foi revisada de 0,29% para 0,30%.

O mercado manteve a expectativa de que a taxa básica de juros da economia encerrará 2022 em 11,75% ao ano, o que pressupõe novas elevações. Já projeção para a taxa de câmbio no fim de 2022 permaneceu em R$ 5,60.

No exterior, os mercados também seguiram monitorando os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos, ao final de uma semana de bastante volatilidade, em que o Federal Reserve, o BC norte-americano, afirmou que deve começar em breve a subir a taxa de juros do país.

Bovespa

O principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nessa segunda, mesmo com queda expressiva da Vale, de mais de 3%, por conta da redução de preços do minério de ferro. O Ibovespa subiu 0,21%, aos 112.144 pontos.

Na última sexta-feira (28), a bolsa fechou em queda de 0,62%, aos 111.910 pontos. Com o resultado deste início de semana, o Ibovespa teve avanço de 6,98% no mês de janeiro.

Na agenda de indicadores, o BC divulgou que o setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 64,7 bilhões em 2021. Trata-se do primeiro resultado positivo desta conta, que reúne os resultados da União, dos estados e das empresas estatais no ano passado.

Já o Ministério do Trabalho informou que o Brasil abriu 2,730 milhões empregos com carteira assinada no ano de 2021, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

