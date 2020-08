Dólar sobe mais de 1% e fecha em R$ 5,42 com receios no mercado

Em um dia de tensões no mercado, o dólar fechou em firme alta em meio a receios em relação aos rumos da economia. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (14) vendido a R$ 5,427, com alta de R$ 0,06 (+1,12%).

A cotação operou em alta durante toda a sessão. Com a valorização desta sexta, o dólar reverteu a queda acumulada até quinta-feira (13) e encerrou a semana com ganho de 0,27%. A divisa subiu 4% em agosto e acumula alta de 35,25% em 2020.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3 (a Bolsa de valores brasileira), recuperou-se da queda de quinta-feira e fechou esta sexta aos 101.353 pontos, com alta de 0,89%. Apesar da alta desta sexta, o indicador encerrou a semana com perda 1,38% e acumula recuo de 1,51% no mês.

A alta do dólar ocorreu em uma semana marcada por declarações sobre o futuro do teto federal de gastos e pela saída de dois secretários do Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, comprometeram-se com a defesa do limite de gastos.

Na quinta-feira (13) à noite, Bolsonaro afirmou, em transmissão ao vivo nas redes sociais que não há tentativa de furar o teto, mas disse que o debate existe. Nesta sexta-feira pela manhã, o presidente voltou a defender o teto em postagem na rede social Facebook.

A recente queda da taxa Selic (juros básicos da economia) também contribuiu para a valorização do dólar. Nesta sexta, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, disse que o diferencial de juros mais baixo leva a um nível mais alto de câmbio, mas pontuou que não é tão simples fazer essa ligação para explicar a volatilidade cambial. As informações são da Agência Brasil e da agência de notícias Reuters.