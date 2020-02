Economia Dólar sobe para R$ 4,35 e bate quarto recorde consecutivo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Moeda dos EUA acumula valorização de 8,5% no ano Foto: Marcos Santos/USP Imagens Moeda dos EUA acumula valorização de 8,5% no ano. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (12) e bateu o quarto recorde consecutivo em relação ao real, diante da divulgação de dados decepcionantes do varejo brasileiro e do maior otimismo quanto à contenção da epidemia do coronavírus na China.

A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,3505, em alta de 0,55%. Na máxima da sessão, chegou a R$ 4,3535, também o maior valor nominal (ou seja, sem considerar a inflação) já alcançado durante as negociações. No mês, o dólar acumula valorização de 1,53% e, no ano, de 8,5%.

Já o dólar turismo, vendido nas casas de câmbio, fechou a R$ 4,54 sem acréscimo do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Na terça-feira (11), a moeda encerrou a sessão vendida a R$ 4,3269, em alta de 0,10%.

Dados do comércio decepcionam

As vendas no varejo recuaram 0,1% em dezembro na comparação com o mês anterior e subiram 2,6% sobre um ano antes, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em resultado abaixo do esperado em pesquisa da Reuters. No acumulado em 2019, o comércio registrou alta de 1,8%, mas mostrou perda de força em relação aos 2 anos anteriores.

“Investidores receberam há pouco decepcionantes dados de vendas no varejo de dezembro”, disse em nota a corretora Commcor, citando “reações isoladamente negativas ao real, que segue sofrendo com baixos juros e desanimadores dados de atividade”.

No exterior, a China registrou nesta quarta-feira o menor número de novos casos de coronavírus desde janeiro, o que fortalece uma previsão do principal assessor médico do país de que o surto terminará até abril.

