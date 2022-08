Economia Dólar sobe quase 2% com tensão entre Estados Unidos e China

2 de agosto de 2022

Com o resultado mais recente, passou a acumular alta de 2,03% no mês. (Foto: Agência Brasil)

O dólar fechou em alta nesta terça-feira (2), de olho no aumento das tensões entre Estados Unidos e China e aguardando a decisão do Banco Central sobre a nova taxa básica de juros brasileira, esperada para o início da noite desta quarta (3). A moeda norte-americana subiu 1,95%, vendida a R$ 5,2792.

No pregão anterior, o dólar fechou em alta de 0,06%, a R$ 5,1776. Com o resultado mais recente, passou a acumular alta de 2,03% no mês. Em 2022, tem desvalorização de 5,30%.

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu nesta terça. O índice teve alta de 1,11%, aos 103.362 pontos. É a melhor pontuação em quase 2 meses, desde 10 de junho (105.481 pontos).

Na última segunda (1º), a Bolsa fechou em baixa de 0,91%, aos 102.225 pontos. Com o resultado desta terça, o indicador tem alta de 0,19% no mês. No ano, mantém queda de 1,39%.

Mercados

Os mercados no geral repercutiam as atenções envolvendo China e EUA, com a presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, Nancy Pelosi, em visita à Taiwan, ilha autogovernada e reivindicada por Pequim, que fez alertas a Washington.

Com a visita de Pelosi, o governo da China falou em “infração severa” à sua soberania e anunciou ações militares. O governo chinês disse que seus aviões de guerra sobrevoaram a linha que divide o Estreito de Taiwan.

No cenário local, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou mais cedo a Pesquisa Industrial Mensal, que mostrou que o setor voltou a recuar em junho, numa queda de 0,4% em relação ao mês anterior.

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para definir como fica a taxa básica de juros, que hoje é de 13,25% ao ano. O mercado financeiro prevê uma alta de 0,5 ponto percentual, mas está dividido sobre o fim do ciclo de alta da Selic já nesta reunião.

Segundo pesquisa Focus do Banco Central, os analistas das instituições financeiras reduziram a estimativa de inflação para 2022 de 7,30% para 7,15% – quinta queda seguida do indicador.

A projeção para a taxa de câmbio para o fim de 2022 permaneceu em R$ 5,20. Para 2023, ficou estável também em R$ 5,20. Já a previsão dos economistas dos bancos é que a economia brasileira cresça 1,97% em 2022, contra 1,93% previsto anteriormente. Para 2023, a previsão de alta passou de 0,49% para 0,40%.

