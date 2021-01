Mundo Donald Trump se muda da capital dos Estados Unidos antes do dia da posse de Joe Biden como presidente

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Trump já havia anunciado planos de não comparecer à posse do presidente eleito. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Donald Trump planeja deixar Washington na manhã do dia da posse do democrata Joe Biden, 20 de janeiro, após considerar sua partida no dia anterior, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira (15).

Trump, um republicano, que já havia anunciado planos de não comparecer à cerimônia do presidente eleito, está planejando um evento de despedida na Base Andrews, nos arredores de Washington, onde fica o avião Força Aérea Um, disse a fonte.

Ele então irá para Palm Beach, na Flórida, para iniciar sua vida pós-presidência em seu resort de Mar-a-Lago, disse a fonte à Reuters.

Dia da posse

Com 21 mil soldados da Guarda Nacional a serem enviados e com bairros inteiros entrincheirados, a cidade de Washington está sob forte vigilância por causa de ameaças de novas manifestações de seguidores de Trump.

“Estamos preocupados com os riscos de violência nas inúmeras manifestações previstas para os próximos dias em Washington e em frente a prédios do governo nos Estados”, que podem atrair indivíduos armados, explicou o diretor do FBI (a Polícia Federal americana), Christopher Wray.

Durante uma reunião com o vice-presidente em final de mandato, o republicano Mike Pence, Wray mencionou “uma quantidade significativa de discussões preocupantes na internet”.

“Atualmente, vigiamos as convocações para manifestações armadas e ações até a posse”, afirmou. Ele ainda avalia quais são as ameaças graves.

A polícia e o Exército estão sendo criticados por sua falta de preparo antes da manifestação dos seguidores de Trump em 6 de janeiro. Centenas de pessoas invadiram o Capitólio. Pelo menos cinco pessoas, incluindo um policial, morreram nos distúrbios.

A invasão levou a um pedido de impeachment de Trump julgado na última quarta-feira (13), no Congresso, sob a acusação de “incitação à insurreição”. Os dez deputados republicanos que votaram a favor do pedido de “impeachment” estão recebendo proteção reforçada desde então.

“Os colegas agora se deslocam com escoltas armadas”, disse um deles, Peter Meijer, à emissora MSNBC . “Achamos que há pessoas que podem tentar nos matar”, acrescentou.

Próximos dias

Segundo um recente relatório interno do FBI, citado pela imprensa americana, um “grupo armado identificado” se prepara para “invadir” edifícios do governo em todos os 50 Estados dos EUA e na capital nos próximos dias até a posse do presidente democrata.

O FBI menciona especialmente o movimento de extrema direita Boogaloo, que defende a guerra civil para derrubar o governo, e cita ameaças confiáveis nos Estados de Michigan e Minnesota.

Vários Estados tomaram medidas de precaução, como mobilizar um número extra de agentes para proteger as sedes de governo.

Na capital federal, Washington, D.C., 21 mil guardas nacionais serão mobilizados para a posse. Isso significa mais soldados do que no Iraque e no Afeganistão juntos, declarou o general Daniel Hokanson, chefe do escritório da Guarda Nacional do Pentágono.

Pedido de calma

A missão dos reservistas está limitada, porém, a um apoio logístico à polícia, e eles estarão autorizados a efetuar prisões apenas como último recurso, segundo o Departamento da Defesa – ainda que estes soldados estejam armados.

Trump também confirmou, na última quarta, que foi informado de “ameaças potenciais” em relação às manifestações “nos próximos dias, em Washington e no país”.

O presidente republicano pediu calma a seus seguidores, destacando o direito dos americanos de se manifestarem pacificamente.

“Peço que não haja violência, que não cometam crimes e que não haja vandalismo”, afirmou.

Tanto em Washington quanto nos Estados vizinhos de Maryland e Virgínia, as autoridades fazem todo o possível para dissuadir a população de comparecer à posse, que acontecerá nas escadas do Congresso.

A oferta de hospedagem será limitada, devido ao provável fechamento de alguns hotéis, comentou a prefeita de Washington, a democrata Muriel Bowser. Ela já havia pedido aos americanos para não viajarem para a capital para a posse.

A plataforma de aluguel de residências particulares Airbnb anunciou o cancelamento e o bloqueio das reservas na cidade durante a semana que vem.

Já a companhia aérea Delta advertiu que os passageiros que voarem para a Washington não poderão transportar arma na bagagem a partir deste sábado (16).

