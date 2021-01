A escalada dos números da covid nos Estados Unidos é impulsionada agora pelos surtos no Arizona, que na última semana registrou a maior quantidade de novos casos per capta do país, e na Califórnia. Em Los Angeles, uma pessoa morre da doença causada pelo novo coronavírus a cada 8 minutos.

O Centro de Controle de Doenças informou que 11 milhões de pessoas já receberam ao menos uma das doses da vacina contra a doença. O objetivo era ter aplicado 20 milhões até o fim de 2020.

Em Nova York só foram aplicadas 37% das vacinas que foram disponibilizadas pelo governo federal para o Estado, enquanto prefeitura e o governo estadual patinam para agilizar os sistemas de agendamento e aplicação das doses. Para tentar diminuir um dos gargalos, um centro de convenções, que foi usado como hospital no começo da pandemia, agora é um mega posto de vacinação. O espaço tem agora capacidade para atender mais de 800 pessoas por hora.

A prefeitura anunciou que vai abrir mais dois mega centros em estádios de beisebol.

Pacote

O presidente eleito, Joe Biden, anunciou proposta de estímulo econômico destinada a impulsionar a economia e acelerar a resposta dos Estados Unidos à pandemia do coronavírus.

Biden fez campanha no ano passado com a promessa de enxergar a pandemia de forma mais séria que o presidente Donald Trump, e o pacote busca colocar essa promessa em movimento com um influxo de recursos para a distribuição da vacina contra o coronavírus e a recuperação econômica.

“Durante esta pandemia, milhões de americanos, sem culpa própria, perderam a dignidade e o respeito que vêm com um emprego e um salário. Há uma dor real oprimindo a economia real”, disse Biden, em discurso, ao lado da vice-presidente eleita Kamala Harris.

O democrata afirmou que a política fiscal do país se manterá estável mesmo com os novos gastos, se a população enxergar o futuro com mais perspectiva.

O pacote inclui: