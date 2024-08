Brasil Morte de Silvio Santos muda a programação das emissoras de TV

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Morte do apresentador aconteceu no sábado, em São Paulo, e provocou homenagens até de concorrentes Foto: Reprodução Morte do apresentador aconteceu no sábado (17), em São Paulo, e provocou homenagens até de concorrentes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conhecido por seus programas de domingo, Silvio Santos, dono do SBT, provocou uma série de mudanças na programação de sua emissora e nas concorrentes nesse domingo (18). A morte do apresentador, no sábado (17), aos 93 anos, levou à suspensão de estreias e muitas homenagens a ele.

O próprio SBT suspendeu sua programação normal no sábado e afirmou, em nota, que permanecerá com ela suspensa por tempo indeterminado. Não foi informado, no entanto, se os planos para celebrar os 43 anos da emissora também serão suspensos — a data é comemorada nesta segunda-feira (19).

A TV Globo também já havia alterado sua grade no sábado e voltou a ter mudanças nesse domingo, por conta da morte do apresentador. Luciano Huck comandou uma edição especial do Domingão e a estreia de mais uma temporada da Batalha do Lip Sync, que teria Xuxa e Angélica, foi adiada.

Já a Record, afirmou que, “em virtude da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, a estreia do Super Domingo Record, com as atrações Domingo Record e Acerte ou Caia!, foi adiada para o dia 25 de agosto”.

A CNN também fez uma homenagem ao apresentador no sábado, com um vídeo de sua trajetória. Nesse domingo, a emissora mudou sua programação e acompanhou ao vivo as repercussões da morte de Silvio Santos. Além disso, às 21h, a CNN exibiu o programa especial “Silvio Santos – A lenda da TV”.

