Por Filipe Guerrero Gracia | 12 de dezembro de 2021

Você já sentiu aquele desconforto ao ficar muito tempo lavando louça, varrendo a casa ou realizando uma simples caminhada? Vamos descobrir como podemos aliviar, ou até mesmo, nos livrarmos destes incômodos.

Muitas pessoas sentem um desconforto realizando atividades do dia a dia em casa como lavar a louça, varrer a casa ou mesmo escovando os dentes. São posições desconfortáveis para quem já vem sentido algum problema, principalmente na região da lombar.

Quando esse sintoma se manifesta é comum as pessoas tentarem conviver com as dores esperando que elas desapareçam, porém, com o passar do tempo acabamos compensando a postura para evitar a dor, sobrecarregando, com o tempo, outras estruturas. Além disso, não podemos esquecer que a dor pode ser um sinal de alerta de algo mais grave. Por esse motivo é importante a procura de um especialista da área da saúde para evitar a automedicação e o autotratamento.

Nos casos de lombalgias persistentes a pratica de alongamentos e de exercícios físicos são os mais recomendados. Como na maioria das vezes as lombalgias são inespecíficas, ou seja, sem uma causa especifica, normalmente tensões e desequilíbrios musculares estão envolvidos. Traumas como cesarianas, quedas sentadas, levantamento de pesos com uma postura inadequada ou repetidas vezes contribuem para o aparecimento das lombalgias.

Porém, algumas pessoas sentem dor ao tentarem se movimentar ao se exercitar, então neste caso seria recomendado a procura de um profissional como o Osteopata ou até mesmo o Fisioterapeuta para diagnosticar o que pode estar acontecendo. Travamentos articulares e tensões musculares podem inibir a boa ação dos exercícios e estes profissionais podem ajudar na melhora da mobilidade e da pratica dos exercícios sem dor.

É importante a procura de um profissional o quanto antes pois alguns problemas podem se agravar com o tempo. Com o passar do tempo problemas como artrose, osteoporose, artrite e hérnia de disco podem ficar cada mais importantes gerando dores mais fortes e incapacitantes. A indicação ou procura por um Traumatologista ou reumatologista pode ser uma boa opção.

Apesar de ser uma doença que afeta muitas pessoas ela pode ser prevenida ainda em casa. Faça alongamentos dos glúteos, e musculatura das costas constantemente. Evite permanecer em pé muito tempo e carregando grandes cargas. Não fique muito tempo nas mesmas posturas para evitar tensões por má postura.

Exercícios como sentar e tentar tocar as mãos no chão podem ajudar a soltar a musculatura das costas e glúteos. Deitar esticando as pernas e puxar uma de cada vez em direção a barriga também aliviam as dores na lombar. Se ajoelhar e sentar nos calcanhares esticando os braços no chão e ficar por 2 min nesta posição pode relaxar muito em situações de dores constantes.

Porem lembre-se, qualquer alongamento e exercícios de ser orientado por algum profissional da área da saúde como Osteopata, Fisioterapeuta, Educador Físico ou Medico.

Filipe Guerrero Gracia – Osteopata DO MRO Br

