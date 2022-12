Colunistas Porque sua dor não passa

Por Filipe Guerrero Gracia | 4 de dezembro de 2022

(Foto: Wayhomestudio/Freepik)

Muitas vezes, as dores no corpo são associadas a problemas posturais, uma vez que hábitos inadequados de postura durante a realização de atividades ou mesmo permanecer na mesma posição por muito tempo pode comprometer, severamente, a saúde da coluna vertebral, contribuindo para o surgimento de dores.

Nenhum tipo de dor deve ser ignorado, principalmente, os tipos mais persistentes e que tendem a piorar com o tempo. Dores na coluna podem revelar simples contraturas ou distensões musculares de tratamento mais simples ou mesmo natural, mas também podem indicar a presença de doenças graves.

Alguns desses fatores mais abstratos que podem causar dores frequentes são:

– Estresse;

– Transtornos psicoemocionais, como depressão e ansiedade;

– Situações traumáticas recentes que afetam o emocional, como luto, a perda de um emprego ou o término de um relacionamento;

– Sentimentos, atitudes ou crenças limitantes, que possam te manter em um ciclo constante de infelicidade ou frustração;

– Alimentação inadequada;

– Sono não reparador;

– Falta de exercícios físicos.

A principal maneira de lidar com a dor persistente é investigar, antes de mais nada, a sua causa. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o equívoco de uma doença que possa ser evidenciada como causa da dor, mas que, na verdade, não tenha associação e, assim, agravar a condição do paciente ao ser tratado de forma inadequada.

O tratamento deve ser multidisciplinar, envolvendo diferentes tipos de exames a serem realizados, para só então iniciar um atendimento específico para aquele quadro. É muito importante alertar para os riscos da automedicação. Utilizar analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares é perigoso, principalmente, se o paciente não sabe ainda a causa das dores nas costas e não recebeu uma prescrição médica adequada de medicamentos.

No passado as pessoas eram obrigadas a sofrer, pois diversas patologias não tinham cura e nem tratamento. Mas as pesquisas e estudos avançaram e hoje o tratamento conservador já está conseguindo ajudar a eliminar as dores.

Tem dor, não se auto-medique sem saber a causa das suas dores. Não existe medicamento mágico, pomada, massagem, técnica revolucionária, exercício único. Não existe receita de bolo, ou seja, cada paciente precisa de um tratamento específico para seu caso e por isso uma avaliação é fundamental.

