Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Essas dores podem vir do surgimento da tendinite, da bursite, das mialgias e da tenossinovite. (Foto: Reprodução)

As dores por movimento repetitivo são constituídas por um grupo de doenças que atingem músculos, nervos e tendões, sobrecarregando todo o corpo. Essas dores podem vir do surgimento da tendinite, da bursite, das mialgias e da tenossinovite.

Normalmente essas dores são causadas pelo desempenho de atividade repetitiva e contínua, como tocar piano, dirigir caminhões, fazer crochê, digitar, etc.

Alguns fatores de risco contribuem para a instalação dessas dores causadas pelos movimentos repetitivos. Os esforços de tracionamentos, como utilizar uma chave de fenda, trocar marcha de caminhão entre outros trazem uma sobrecarga muscular e articular muito grande gerando processos inflamatórios importantes.

A postura incorreta também é um fator determinante para dores de movimentos repetitivos. As pessoas que trabalham carregando peso devem cuidar sua postura, pois a forca exercida para levantar algo e manter este peso é fundamental para o surgimento das dores e inflamações. O simples gesto de varrer a casa se não cuidado, apesar de parecer leve, pode ser prejudicial se a postura não for a correta.

Como mencionado anteriormente levantar pesos que vão além do limite do nosso corpo podem ajudar nestes processos dolorosos. Se exercitar e preparar o corpo para essas tarefas mais pesadas são importantes para dar uma sustentabilidade maior ao corpo.

Os sintomas do movimento repetitivo dependem da doença e também da atividade realizada de modo contínuo e repetido. Dentre eles estão a fadiga muscular, dor nos membros superiores e nos dedos, formigamento, alteração de sensibilidade, dificuldade para movimentar os dedos, inflamação, sensação de queimação e inchaço.

O tratamento das dores por movimento esforço repetitivo pode envolver o uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, além da realização de tratamentos de reabilitação corporal.

Algumas dicas são importantes para a prevenção do aparecimento das dores por movimentos repetitivos. Manter um ângulo reto entre suas costas e o assento de sua cadeira, ter uma postura adequada, ombros relaxados, pulsos retos, costas apoiadas no encosto da cadeira, a cada uma hora de digitação, saia de sua cadeira e movimente-se. Beber água regularmente ao longo do dia. Manter as plantas dos pés totalmente apoiadas no chão. A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma parada de 5 minutos. O monitor do computador deve estar a uma distância equivalente ao comprimento de seu braço.

De modo geral, o melhor tratamento para a lesão por esforço repetitivo é prevenir que ela aconteça.

Filipe Guerrero Gracia – Osteopata DO MRO Br

