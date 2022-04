Filipe Guerrero Gracia Dores nas articulações

Por Filipe Guerrero Gracia | 24 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Você sente dores nas articulações? Pode ser reumatismo… Descubra sintomas e formas de aliviar suas dores.

Diferente do que muitos acreditam, o reumatismo não é um tipo de doença, mas sim que diz respeito a um conjunto de mais de cem enfermidades que atingem os músculos, ossos e articulações. As mais conhecidas são artrite reumatoide, artrose, bursite e tendinite. No entanto, as doenças reumáticas podem atingir também órgãos internos, como coração e rins.

O reumatismo não é resultante de um trauma físico ou acidente. Suas causas, na verdade, dependem do tipo de doença reumática. Ao sentir dor persistente nas articulações, é preciso procurar o médico para investigar a razão do desconforto. Com o diagnóstico em mãos, o paciente será direcionado para o tratamento mais adequado.

Apesar de ser associado a idosos, o reumatismo pode atingir o paciente em qualquer idade da vida, inclusive na infância. Mas as chances de sofrer com alguma doença reumatológica aumenta à medida que a idade avança.

Os sintomas de reumatismo variam de acordo com o tipo de enfermidade reumática diagnosticada em cada paciente.

A dor está entre os sintomas de reumatismo mais comuns, sendo ocasionada especialmente pela inflamação nas articulações. Esticar os braços, movimentar o ombro ou qualquer outra parte do corpo afetada se torna bastante complicado. Além das articulações, há pacientes que sentem dores musculares. Esse é o principal indício de fibromialgia, que provoca também cansaço, ansiedade, alterações no sono, problemas intestinais e até depressão.

Tais sintomas também são decorrentes do processo inflamatório gerado pela doença reumática. Aliás, a inflamação surge porque uma membrana que cobre o interior das articulações produz uma substância, a qual fica armazenada na região.

O acúmulo de líquido inflamatório nas articulações tende a aumentar quando o paciente deixa de se exercitar. Isso acontece principalmente nos momentos de descanso, como durante uma noite de sono. Por esse motivo, a dor intensifica, a região torna-se mais rígida e fica mais difícil se mover ao acordar pela manhã.

Existem doenças reumatológicas de origem hereditárias, nesse caso é sempre recomendado o acompanhamento médico e monitoramento do organismo, para detectar possíveis complicações. Uma alimentação saudável é indicada para a prevenção de diversas doenças e com as reumatológicas não é diferente, a obesidade pode piorar diversos quadros reumáticos.

Movimentos repetitivos ou esforços em excesso podem desenvolver doenças reumatológicas do tipo degenerativas, é preciso atenção ao corpo e aos movimentos executados. Além disso, estresse e ansiedade contribuem para o reumatismo, um acompanhamento e aconselhamento médico é indicado sempre que o paciente notar alterações.

Pacientes com reumatismo podem apresentar associados quadros de ansiedade e depressão. Por isso, tratamento complementar com ansiolíticos e antidepressivos pode ser recomendado, além da realização de práticas integrativas, como osteopatia, acupuntura, entre outras.

Como entre os sintomas de reumatismo, estão a rigidez e a deformidade nas articulações, para evitá-los, é importante que o paciente passe por orientações de exercícios orientados. Os exercícios orientados por profissional habilitado ajudam a reduzir as inflamações e, consequentemente, as dores, de modo a propiciar uma melhor qualidade de vida.

E então, compreendeu quais são os sintomas de reumatismo e de que maneira tratá-lo? Ao sentir qualquer dor persistente nas articulações que não seja decorrente de acidentes ou esforço repetitivo, você deve acionar o seu sinal de alerta. A recomendação é procurar a orientação de um profissional qualificado.

Filipe Guerrero Gracia

Osteopata DO MRO Br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Filipe Guerrero Gracia