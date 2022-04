Colunistas Utiliza muito o computador? Saiba como inibir incômodos causados pelo uso exagerado

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Dores no punho podem nos impedir de realizar as atividades mais básicas. (Foto: Reprodução)

Se você passa horas demais no computador, seja em casa ou no trabalho, saiba que você é um candidato a desenvolver este problema, cada vez mais frequente.

As dores no punho podem nos impedir de realizar as atividades mais básicas, como elevar objetos, escrever, digitar, ou apoiar peso na mão ou no punho.

Essa sobrecarga costuma ser causada pelos esforços feitos repetidamente, como o uso constante do computador, do teclado e do mouse sem cuidado com o posicionamento do pulso ou mesmo a prática diária de um esporte.

A síndrome do túnel do carpo, também conhecida como Síndrome do canal cárpico, é uma doença do sistema nervoso periférico que ocorre como resultado da compressão do nervo mediano no canal do carpo, estrutura entre o antebraço e a mão.

Como regra, a síndrome ocorre durante um longo período de trabalho no computador, em particular com um mouse e teclado, no qual as mãos estão em uma posição que não é natural para o corpo.

As dores acometem principalmente o polegar, que é o dedo mais usado para digitar e segurar os aparelhos, e também o dedo médio, punho e cotovelo.

Os seguintes sintomas ajudarão a determinar se você estará desenvolvendo esta patologia:

– No braço, e mais especificamente no pulso, os músculos ou tendões doem.

– Uma sensação de formigamento geralmente ocorre em suas mãos ou dedos.

– As mãos geralmente ficam mais fracas.

– Seus ombros estão sempre tensos e os músculos do pescoço parecem endurecer.

Para evitar que você fique por longos períodos em frente ao computador, use um programa que lhe recomende pausas.

Reduza o uso de smartphones e tablets para digitação. Se você trabalha com esses equipamentos, pause por certos períodos durante o dia para descansar as mãos. Opte por enviar áudio ao invés de digitar longos textos. Utilize computadores para a redação de longos textos ou atividades que requerem mais tempo. Preste atenção à postura: a coluna deve estar apoiada, assim como os antebraços, de preferência a uma altura que não force o pescoço para baixo. Alongue o antebraço e dedos a cada hora. Para isso, estique o braço à frente e puxe o punho e os dedos para baixo e para trás durante dez segundos, no mínimo.

Além da dor, outros sintomas podem desenvolver-se. Os sintomas decorrentes de um episódio traumático podem incluir edema (“inchaço”), equimose e limitação da mobilidade. A dormência e a perda de força, são sintomas que frequentemente surgem também quando a dor se deve a síndrome do túnel cárpico.

A rigidez articular, dificuldade em manusear objetos ou crepitação articular também são sintomas que podem acompanhar a dor no punho em determinadas patologias.

A gravidade das lesões é muito variável. Algumas lesões são simples e de prognóstico favorável, podendo necessitar apenas de repouso e analgesia para acelerar a sua recuperação. Outras, por seu lado, podem ser mais graves, necessitando de um acompanhamento e aconselhamento especializado para o seu tratamento, podendo envolver terapêuticas mais agressivas.

Não deixe que seu corpo sofra com o trabalho, proteja o que você tem de mais importante. Nada é mais importante do que o seu bem-estar.

