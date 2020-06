Saúde Dormência e formigamento; saiba o que pode ser

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Dormência, formigamento e dor contínuos são, em geral, devidos a lesão ou inflamação. (Foto: Reprodução)

O formigamento das mãos ou dos pés dormentes deriva da compressão temporária de um nervo. Essa sensação, juntamente com dor, dormência ou fraqueza, pode ser constante em pessoas afetadas por alguns distúrbios que lesam os nervos.

O que é

De uma forma muito parecida com os fios individuais que são amarrados em um único cabo elétrico, os nervos são agrupados em feixes. Ou seja, eles ficam contidos em um revestimento gorduroso, denominado bainha de mielina. Dormência, formigamento e dor contínuos são, em geral, devidos a lesão ou inflamação dessa bainha e a compressão ou lesão dos próprios nervos, em especial dos nervos periféricos vindos dos braços e das pernas para a medula espinhal.

Sintomas

Uma sensação de dormência, formigamento, dor ou fraqueza, em geral nos pés, nas mãos ou nas pernas.

Causas

Embora diversos distúrbios possam contribuir para dormência e formigamento, frequentemente não há uma causa específica aparente. Quando se identifica uma doença médica, muitas vezes trata-se de uma lesão progressiva dos nervos. Além disso, associada ao controle inadequado dos níveis de açúcar no sangue (a chamada neuropatia diabética). Sobretudo, afeta, basicamente, os pés. Dormência e dor nas mãos podem ter relação com a síndrome do túnel do carpo. Isso ocorre quando o nervo mediano do punho fica inflamado ou é comprimido.

Nem todas as pessoas com diabetes melito desenvolvem neuropatia diabética, na qual há lesão dos nervos periféricos. O bom controle dos níveis de glicose no sangue reduz muito o risco. Os especialistas ainda não compreendem bem a causa da lesão neurológica; alguns acreditam que seja uma associação de lesão dos vasos sanguíneos e alterações no metabolismo das células, decorrentes de níveis muito altos de glicose. O médico já deve estar atento a qualquer sinal inicial de complicação em uma pessoa diabética – incluindo dormência e formigamento nos pés e nas mãos, dor e fraqueza nos membros, e constipação. Pode-se usar um teste elétrico para avaliar a função dos nervos.

Após um surto de herpes, uma virose relacionada com a catapora, uma dor intensa e lancinante no trajeto de um nervo do tronco pode persistir por meses. Dormência e dor que correm pela coxa e pela perna podem ser causadas por hérnia de disco ou outros problemas de coluna em que haja compressão do nervo principal dos membros inferiores (o ciático). Na esclerose múltipla, a bainha de melina é gradualmente destruída, o que pode resultar em dormência e formigamento. E, às vezes, uma deficiência nutricional é a responsável por essa sensação.

Como os suplementos podem ajudar

Independentemente das causas básicas de dormência e formigamento, os mesmos nutrientes são úteis. Com exceção da pimenta-de-caiena, não se trata de simplesmente mascarar a dor e, sim, de ajudar a recuperar os nervos. Contudo, o resultado pode demorar de três a seis meses.

Não há perigo em tomar juntos todos os suplementos recomendados. O complexo de vitamina B promove um funcionamento saudável do sistema nervoso (a vitamina B6, em especial, é importante para pessoas que sofrem de neuropatia diabética ou síndrome do túnel do carpo). A vitamina B12 e a tiamina são necessárias a várias funções do organismo. A falta dessas vitaminas é comum em pessoas mais velhas; o ácido fólico sempre deve ser tomado junto com altas doses de vitamina B12. Os diferentes ácidos graxos essenciais do óleo de linhaça e do óleo de prímula favorecem uma comunicação apropriada entre o cérebro e as células nervosas e desempenham um papel na manutenção das bainhas de mielina. O ácido gama-linolênico (encontrado no óleo de prímula) é valioso no tratamento da neuropatia diabética.

Em virtude de seu potente efeito antioxidante, acredita-se que o ácido alfa-lipoico proteja as células nervosas contra lesão. Assim, há estudos demonstrando que essa substância semelhante às vitaminas faça efeito na neuropatia diabética. Embora não tenha ficado esclarecido se ela é melhor do que outros antioxidantes mais baratos, como a vitamina E. De fato, o creme de pimenta-de-caiena proporciona alívio em qualquer tipo de dor nervosa. Acredita-se que seu ingrediente ativo, a capsaicina, atue bloqueando a substância P, um mensageiro químico que transmite os sinais de dor do local lesado até o cérebro.

O que mais você pode fazer

1. Faça exercícios regularmente, a fim de aumentar o fluxo de sangue para nervos e extremidades.

2. Não fique sentado parado por longos períodos de tempo; a inatividade agrava a dormência e o formigamento.

3. Ande um pouco e flexione seus dedos e tornozelos.

Quando procurar o médico

Surtos frequentes ou persistentes de dormência, formigamento ou fraqueza nas mãos ou nos pés justificam uma consulta médica. Isto pode ser o primeiro sinal de doença mais grave.

Procure auxílio de emergência se subitamente aparecerem dormência ou formigamento durando mais de meia hora. Portanto procure ajuda ainda mais rápida se esses sintomas forem acompanhados de fraqueza, principalmente num dos lados do corpo, o que poderia ser sinal de derrame (AVC).

