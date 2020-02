Celebridades Douglas Maluf assume relação com Paolla Oliveira, diz colunista

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Paolla Oliveira e o coach Douglas Maluf estão namorando! É o que confirmou a colunista Fábia de Oliveira em entrevista a Matheus Mazzafera nos bastidores da Sapucaí. Antes de desfilar pela Grande Rio, a atriz surgiu com o rapaz em camarote, mas despistou sobre sua vida amorosa. Ela e Douglas têm sido vistos juntos desde novembro do ano passado.

Na terça-feira (25), entretanto, o coach teria confirmado que o casal oficializou o relacionamento. “A gente conseguiu falar com o Douglas, ele confirmou o namoro”, disse a jornalista, completando: “Falou que ela é maravilhosa…”.

A coluna “Retratos da Vida”, do jornal Extra, também indica que Douglas confirmou a relação sem rotulá-la. Antes de responder, ele quis saber qual era a posição da artista. “O que ela falou? Bem, tem gente que está casado há 30 anos e está se conhecendo. Estamos nos conhecendo melhor, sim”, indicou ele.

Horas antes de brilhar e se emocionar fantasiada de Cleópatra na Sapucaí, Paolla deixou no ar: “Ah, assumir é viver”. Rotulado ou não, fato é que o relacionamento já está sendo exposto sem medo nas redes sociais do coach: na noite de segunda-feira (24), ele voltou a Sapucaí com a artista e compartilhou uma foto com Instagram Stories com a global e um coração como legenda.

