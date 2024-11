Porto Alegre Drive-thru de coleta de resíduos eletrônicos ocorre neste sábado no Parcão, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

O objetivo da ação é promover a destinação correta dos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo e incentivar a logística reversa Foto: Pedro Piegas/Arquivo/PMPA O objetivo da ação é promover a destinação correta dos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo e incentivar a logística reversa. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/Arquivo/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) promove um drive-thru para coleta de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos neste sábado (9), das 10h às 17h, no Parcão (Parque Moinhos de Vento), em Porto Alegre.

A ação é realizada em parceria com a Abree (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos). O objetivo é promover a destinação correta dos equipamentos pós-consumo e incentivar a logística reversa.

Na ocasião, os técnicos da educação ambiental do DMLU irão sanar dúvidas sobre a separação e a destinação adequada de resíduos, além de divulgar os endereços dos Pere (Postos de Entrega de Resíduos Eletrônicos) distribuídos pela cidade.

A orientação para quem deseja descartar esses equipamentos é verificar quais estão obsoletos ou não funcionam mais, desde fones de ouvido até televisores, e levá-los ao local de recolhimento. A entrega dos materiais no ponto de coleta é gratuita.

“Esse tipo de iniciativa é pensada com foco na sensibilização para a destinação correta de materiais. Apesar de oferecermos opções para o descarte correto de eletrônicos permanentemente em nossas unidades, atividades como essa aproximam o cidadão do nosso trabalho de educação ambiental. Queremos facilitar cada vez mais o acesso a nossos serviços, levando nossas equipes, mesmo que de forma itinerante, aos pontos centrais de vivência da nossa cidade”, ressalta o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.

Com o descarte correto, é possível diminuir o risco da poluição e emissão de gases danosos que afetam os rios, mares e vias. Além disso, o processo da logística reversa gera impacto positivo na economia, com movimentação do mercado e mais oportunidades de emprego e renda.

Postos de Entrega de Resíduos Eletrônicos

Para saber o mais próximo de sua casa, acesse aqui. Já a consulta da lista de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos aceitos pode ser feita clicando aqui.

Descarte correto

No site da Abree, é possível encontrar os locais de recebimento mais próximos, realizando uma busca por meio do CEP. Também consta a lista de quais produtos podem ser descartados, como: batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água e televisão, entre outros.

