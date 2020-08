Ação teve início no bairro Partenon e durou cerca de 15 minutos. (Foto: Divulgação)

Um homem e uma mulher foram vítimas de um sequestro relâmpago no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre. A ação ocorreu por volta das 22h desta segunda-feira (24).

De acordo com o Departamento de Comando e Controle Integrado da Brigada Militar, as vítimas saíam de uma residência na Rua Frei Germano quando foram abordadas. Três criminosos entraram no carro, um Nissan Kicks branco, e levaram o casal.

Menos de meia hora depois, o homem e a mulher foram deixados em uma rua na Vila Cruzeiro. Ninguém se feriu. O veículo não foi encontrado pelos policiais.