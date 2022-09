Saúde Duas xícaras de café por dia aumentam o tempo de sobrevida de quem tem câncer de próstata; entenda

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Os pesquisadores compararam os níveis de consumo de café. Foto: Reprodução

O consumo de duas xícaras de café por dia pode aumentar a sobrevida de homens diagnosticados com câncer de próstata, mostra estudo elaborado pela Universidade do Texas, em Houston, nos Estados Unidos. Os resultados foram publicados na revista científica European Urology Oncology.

Apesar de ainda estar nas fases iniciais, o estudo encontrou uma associação entre um genótipo (CYP1A2 AA) que metaboliza a cafeína rapidamente e uma sobrevida mais longa ao câncer de próstata.

“Precisamos olhar mais para como o café pode estar impactando a vida das pessoas, especialmente aquelas que são diagnosticadas com câncer”, explicou Justin Gregg, principal autor do estudo.

O cientista disse ter ficado ainda mais intrigado com outro estudo, que analisou diferentes genótipos e a velocidade com que metabolizam a cafeína. Esta nova pesquisa incluiu dados para casos de câncer de próstata de trabalhos que estavam no Practical Consortium, da Associação de Câncer de Próstata para Investigar Alterações Associadas ao Câncer no Genoma. A pesquisa incluiu mais de 5,7 mil casos observados em sete estudos.

Os voluntários incluíram aqueles em vigilância ativa, em que os pacientes não tratam o câncer, apenas observam sua evolução; aqueles que foram tratados para o câncer de próstata; e alguns pacientes que tinham metástase.

Os pesquisadores compararam os níveis de consumo de café. Eles consideraram de alta ingestão aqueles que ingeriram duas ou mais xícaras de café por dia. Os de baixa ingestão, por sua vez, eram aqueles que bebiam três ou mais xícaras por semana.

A alta ingestão de café foi associada a uma maior sobrevida específica do câncer de próstata em homens que tinham o genótipo CYP1A2 AA.

