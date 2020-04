Grêmio Dupla Grenal irá estender período de férias dos jogadores por mais 10 dias

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Elencos seguirão em recesso até o final de abril Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

Os jogadores de Grêmio e Inter seguirão de férias por mais 10 dias, a partir do dia 20 de abril, quando se encerra o período inicial do recesso. A medida será tomada em concordância a definição tratada junto à Comissão Nacional dos Clubes e a CBF, depois da reunião realizada nesta terça-feira.

Inicialmente, a dupla Grenal havia dado férias aos atletas entre 1° até 20 de abril, em virtude da indefinição do calendário, bem como, para reduzir os impactos financeiros. A decisão de ampliação do período para o início de maio tem como objetivo ampliar o tempo para que as federações e os próprios clube possam estruturar protocolos médicos visando um possível retorno do futebol, que segue sem data prevista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

