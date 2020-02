Notas Capital Duplicação da ERS-118 está com 85% das obras concluídas

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Rodovia fundamental para a Região Metropolitana de Porto Alegre, a ERS-118 está com 85% da sua duplicação concluída. A finalização das obras, que englobam 21,5 quilômetros, é uma das prioridades do governo do Estado e está dividida em três lotes. Esta última fase das obras conta com investimento de R$ 131 milhões oriundos de financiamento do BNDES.

