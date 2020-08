Vendo que “cristãos” fuzilam, ofendem e odeiam em Seu nome (um dos prováveis matadores de Marielle tinha em seu WhatsApp o lema “Deus acima de todos” e atentados religiosos), Deus resolveu passar a régua. Irritado, deu um berro e disse: “F….-se!”. Nota: Inspirei-me no texto do psicanalista Mário Corso, “Um dia depois do apocalipse”.

Mas Ele sabia que tinha de usar critérios. Não podia ser discricionário. Não podia decidir como fazem os juízes, de acordo com a vontade de cada um. Nem Ele pode isso.

Então, como? E Jesus chegou, com fala pausada, mostrou-Lhe um livro e disse: “Pai, Amoz Oz, Prêmio Nobel, lembra de uma conversa que o Senhor teve com Abraão. Lembra disso, Pai”?

“Sim, lembro, afinal, Deus não esquece (risos). Sim, Abraão, gente boa ele, discutiu comigo o destino de Sodoma. Quantos justos lá haveria? Cinquenta? Dez? Quando se percebe que não havia nem mesmo cinco justos, Abraão, em vez de pedir perdão, perguntou-me: ‘Não agirá com justiça o Juiz de toda a Terra?’. Atrevido esse Abraão, não meu filho? Mas ele me disse mais: “És o senhor de todo o universo, mas não estás acima da lei”.

“Veja, meu filho, eu não joguei nenhum raio fulminando Abraão como castigo por insolência. Por que não fulminei? Simples: porque ninguém está acima da lei. Nem eu.”

Jesus disse: “Bingo, Papai”.

E Deus continuou: “Vou fazer um novo dilúvio, uma versão 1.0, mais light, com critérios bem definidos. Pouparei, preliminarmente, todos os ateus. Meu fundamento, segundo o artigo 93, IX, da Constituição brasileira (gosto muito dela, meu filho) é: em regra, não se encontra ateus que odeiem, que matem ou façam qualquer barbárie em Meu nome, invocando-me!”

“E os cristãos, Pai?”, perguntou Jesus. “Tanta gente se esforçando…”.

Deus responde: “Para os que me invocam e que dizem ‘se Deus quiser’ ou ‘Deus me livre’ ou ‘em nome de Deus mato’ ou ‘em nome de Deus afasto de ti este demônio’ ou ‘em nome de Deus me pague 10% de seu sal-diário’, ou “Deus acima de…’, etc., farei seguinte”:

Pegou uma xícara de café fumegante, deu um suspiro e disse: “Examinaremos, Eu, Você, Pedro e estagiários, o WhatsApp de cada um. Alguma coisa dali que seja ódio ou idiotice (sim, os idiotas não serão perdoados; também não serão poupados os que dizem que a terra é plana, que o aquecimento global não existe e que vacina faz mal), e, bingo, dilúvio neles”.

E Ele continua: “Os que escaparem desse teste e aqueles que não têm WhatsApp (0,0001% das pessoas), darei o benefício da dúvida e os excluirei do neodilúvio, claro, desde que não tenham postado coisas como ‘fecha o STF’, ‘viva o AI-5’, ‘direitos humanos só para humanos direitos’– bem, a lista é grande. Nesses casos, os réus não se ajudam…”.

E conclui: “Portanto, serei criterioso. Não agirei ‘sobre’ violenta emoção, como disse aquele ex-juiz que chama sua esposa de ‘Conge’”.

E então Ele se retirou para a biblioteca, pegou Medida por Medida, de Shakespeare, abriu um Petrus safra 1961… e se pôs a ler.

E começou a chover…!