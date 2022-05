Dupla Grenal Edenílson alega ter sofrido injúria racial de jogador do Corinthians

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Jogador do Inter teria sido chamado de "macaco" por jogador adversário, Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O meio-campista Edenílson, do Inter, denunciou ao árbitro Bráulio da Silva Machado uma possível injúria racial sofrida durante a segunda etapa da partida. O caso envolveria o português Rafael Ramos, lateral-direito do Corinthians. O camisa 8 colorado ficou descontrolado após disputa de bola com o jogador corinthiano.

As câmeras da transmissão flagraram o momento em que Rafael Ramos possivelmente chama Edenílson de “macaco”, o que configuraria injúria racial. O jogador do Corinthians foi substituído pelo técnico Vítor Pereira logo após o incidente.

Já na zona mista, Roberto de Andrade, vice de futebol do Corinthians, negou que o jogador do Timão tenha utilizado o termo “macaco” para se referir a Edenílson: “O Rafael disse pra ele que não falou nada de injúria racial. Ele falou ‘mano cara@#%’.”

O Inter divulgou uma nota lamentando o fato ocorrido e prestando solidariedade ao atleta. Confira a manifestação na íntegra:

“Mais uma vez, um lamentável caso de racismo é registrado no futebol nacional. Desta vez, em nossa casa, contra um jogador do Internacional. Na partida deste sábado (14/05), pelo Campeonato Brasileiro, Edenilson relata ter sofrido injúria racial por parte de Rafael Ramos, atleta do Corinthians. É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta.”

A Rádio Grenal segue acompanhando os desdobramentos do caso.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

