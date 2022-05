Inter Inter empata em 2 a 2 com o Corinthians e desperdiça a chance de ingressar no G-4 do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Colorado chegou a estar à frente no placar em dois momentos, mas cedeu à pressão dos paulistas. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando no estádio Beira-Rio na noite deste sábado (14) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter empatou em 2 a 2 com o Corinthians, líder da competição. O resultado mantém o time gaúcho em oitavo lugar (9 pontos) e frusta mais uma vez a sua torcida, já que o Colorado desperdiçou a oportunidade de saltar para a terceira posição na tabela.

A decepção foi ainda maior porque os donos da casa estiveram à frente no placar em dois momentos do duelo, mas acabaram cedendo à pressão dos paulistas. Além disso, trata-se do terceiro empate seguido na competição.

Nas duas rodadas anteriores, o time treinado por Mano Menezes (ex-Corinthians) amargou zero a zero com o Avaí-SC e depois 1 a 1 com o Juventude-RS (este último marcando o gol já nos descontos).

Quem abriu o placar foi o meia Alan Patrick, com 24 minutos de bola rolando, pela primeira vez em sua segunda passagem pelo clube, iniciada recentemente – quando vestia a camisa do clube em 2013-2014, ele estufou as redes adversárias cinco vezes.

Já o zagueiro Raul Gustavo igualou para os corintianos cinco minutos depois e o atacante Wanderson deixou o Inter novamente em vantagem aos 43 minutos do primeiro tempo. Mas os donos da casa acabaram vendo os visitantes sob o comando do português Vítor Pereira chegarem ao 2 a 2 na base de muita insistência, com o atacante Jô (ex-Inter) aos 19 minutos do etapa complementar.

O Corinthians ainda teve um gol anulado: aos 12 minutos da etapa complementar, quando o jogo ainda estava em 2 a 1, o zagueiro Gil cabeceou para dentro da rede dos anfitriões uma bola lançada em cobrança de falta, mas um dos bandeirinhas apontou impedimento – o lance foi confirmado pelo árbitro de vídeo.

O próximo desafio do Inter no Brasileirão está marcado para as 21h do próximo sábado (21), em Mato Grosso, contra o Cuiabá. Antes, a equipe recebe no estádio Beira-Rio o Independiente Medellín (Colômbia), em jogo válido pela Copa Sul-Americana.

Incidente

A partida também foi marcada por um incidente entre dois atletas. O volante colorado Edenilson acusou o lateral-direito corintiano Rafael Ramos de chamá-lo de “macaco”, o que configura injúria racial. A confusão ocorreu aos 30 minutos da etapa complementar e chegou a paralisar o jogo por quatro minutos.

Apesar de o clube gaúcho publicar nota de repúdio ao suposto caso de injúria racial, um dirigente do Inter confirmou que o jogador visitante conversou no vestiário com o ofendido. A Polícia Civil esteve no Beira-Rio para ouvir Edenilson.

Ficha técnica

– Inter: Daniel, Bustos, Mercado, Vitão (Moisés), Renê, Rodrigo Dourado, Edenílson, Carlos de Pena, Alan Patrick (Pedro Henrique), David (Maurício) e Wanderson (Alemão). Técnico: Mano Menezes

– Corinthians: Cássio, Rafael Ramos (Gustavo Silva), Gil, Raul Gustavo, Bruno Melo, Du Queiroz, Maycon (Giuliano), Renato Augusto (Cantillo), Mantuan, Róger Guedes e Willian (João Victor). Técnico: Vítor Pereira.

– Arbitragem: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes, todos de Santa Catarina. No VAR, Emerson de Almeida Ferreira (MG).

