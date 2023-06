Porto Alegre Edital do Parque Industrial da Restinga será publicado dia 05 de junho

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Neste mesmo evento do dia 06 de junho, o subcomandante do 21° BPM, Major Hermes Wolker, apresentará informações importantes sobre a segurança do bairro Foto: João Paulo Magalhães/PMPA Neste mesmo evento do dia 06 de junho o subcomandante do 21° BPM, Major Hermes Wolker apresentará informações importantes sobre a segurança do bairro. (Foto: João Paulo Magalhães/PMPA) Foto: João Paulo Magalhães/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião da diretoria da ACIR com o secretário Municipal de Administração e Patrimônio André Barbosa na manhã do dia 18 de maio, na sede da prefeitura de Porto Alegre, foi passada a informação que o edital que coloca 51 lotes à venda no PIR (Parque Industrial da Restinga) será publicado no Diário Oficial do Município no dia 05 de junho.

O motivo da visita da diretoria da ACIR ao secretário era justamente isso: obter retorno sobre uma demanda que a associação vem discutindo com a Prefeitura desde 2021. Neste tempo foram várias reuniões visando a ampliação do PIR e com isso gerar centenas de empregos.

Depois de várias reuniões, ficou definido que os lotes seriam vendidos aproveitando um projeto já em andamento que permite a Prefeitura a comercialização no modelo de leilão de imóveis, dando assim mais agilidade ao processo.

Além da geração de empregos, a comercialização dos imóveis não utilizados pela prefeitura traz economia, uma vez que estes imóveis acabam gerando custo de manutenção aos cofres públicos, valores estes que deixam de ser investidos na atenção básica, como saúde, educação e saneamento.

Além de uma vez ociosos possibilitarem a implantação de loteamentos irregulares que se torna mais um problema pela falta de estrutura. Na reunião do dia 18 de maio, além do secretário André Barbosa participaram a presidente da ACIR, Aline Colombo, e os diretores Valtencir Cruz, Giovanni Moser, Jorge Freitas e Ian Pereira.

Impossibilitado de dar informações do edital por questões legais, o secretário assumiu o compromisso de participar do “Almoçando com a ACIR” no dia 06 de junho onde juntamente com o prefeito Sebastião Melo passará a informações detalhadas uma vez que o edital já fora publicado no diário oficial do município.

Neste mesmo evento do dia 06 de junho o subcomandante do 21° BPM, Major Hermes Wolker apresentará informações importantes sobre a segurança do bairro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/edital-do-parque-industrial-da-restinga-sera-publicado-dia-05-de-junho/

Edital do Parque Industrial da Restinga será publicado dia 05 de junho

2023-06-01