Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Edmilson Rodrigues concorreu pelo PSOL. (Foto: PSOl/ Divulgação)

Edmilson Rodrigues (PSOL) foi eleito prefeito de Belém. Ele derrotou nas urnas Delegado Federal Eguchi, do Patriota, com quem disputou o segundo turno das eleições. O resultado foi confirmado com 98,56% das urnas apuradas, às 17h40. A apuração encerrou às 19h13, quando Edmilson alcançou 51,76% dos votos (390.723 votos); e Delegado Federal Eguchi, 48,24% (364.095 votos).

Em seu programa de governo, Edmilson Rodrigues se comprometeu a implantar a primeira maternidade municipal na cidade; um programa de renda emergencial, complementar ao Bolsa Família; e a criar corredores inteligentes em grandes avenidas da cidade, para conectar instituições, empreendimentos e serviços públicos e privados e estimular a geração de empregos. A partir de janeiro de 2021, Edmilson vai governar a capital paraense tendo uma Câmara de Vereadores pulverizada entre 21 partidos. Dos 35 vereadores eleitos este ano, sete são filiados a partidos que compõem a coligação do prefeito eleito.

Perfil

Edmilson Rodrigues tem 63 anos, é solteiro e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 182.305,80. O vice é Edilson Moura, do PT, que tem 57 anos. O candidato pela coligação “Belém de Novas Ideias” (PSOL, PT, PCdoB, PDT, PCB, Rede e UP) disputa a Prefeitura de Belém pela quinta vez. Foi prefeito de Belém entre 1997 e 2000, sendo reeleito para 2001 a 2004, e também já teve três mandatos como deputado estadual e dois de deputado federal.

Em 2016, Edmilson Rodrigues foi condenado por improbidade administrativa por causa de irregularidades na área da educação quando foi prefeito de Belém. A Justiça Federal condenou o político a devolver mais de R$ 300 mil aos cofres públicos.

