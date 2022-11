Política Eduardo Leite reassumirá o governo gaúcho na manhã do dia 1º de janeiro

Por Marcelo Warth | 26 de novembro de 2022

Leite derrotou Onyx Lorenzoni no segundo turno das eleições Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Leite derrotou Onyx Lorenzoni no segundo turno das eleições. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

O governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o seu vice, Gabriel Souza (MDB), tomarão posse na manhã do dia 1º de janeiro de 2023, em Porto Alegre.

Às 10h, os dois serão empossados na Assembleia Legislativa gaúcha. Às 11h, no Palácio Piratini, o governador Ranolfo Vieira Júnior transmitirá o cargo a Leite. Os horários das solenidades foram divulgados pelo Executivo gaúcho na noite de sexta-feira (25).

Leite derrotou Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno das eleições. O tucano obteve 3.687.126 votos (57,12%), contra 2.767.786 (42,88%) do seu adversário.

O governador reeleito renunciou ao mandato no dia 31 de março deste ano diante da possibilidade de concorrer à Presidência da República, o que acabou não ocorrendo. Com a renúncia de Leite, o então vice governador, Ranolfo Vieira Júnior, assumiu o comando do Executivo estadual.

Ranolfo era cotado para ser o candidato do PSDB ao Palácio Piratini nas eleições deste ano até o anúncio da pré-candidatura de Leite, em junho. “Só me apresento ao povo gaúcho novamente porque renunciei ao mandato, ao poder, à caneta. Renunciei a toda estrutura que está em torno de um governante”, declarou Leite na época.

