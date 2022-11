Política Bolsonaro vai ao Supremo contra Lula e Gleisi Hoffmann por supostos crimes contra a sua honra

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro afirma que Lula teria atribuído a ele a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro afirma que Lula teria atribuído a ele a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Justiça apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um documento no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) pede a instauração de ação penal contra a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por supostos crimes praticados contra a honra do atual mandatário.

Segundo a representação, Lula e Gleisi – presidente do PT – teriam utilizado comícios e a propaganda eleitoral oficial como oportunidade para imputar a Bolsonaro fatos ofensivos à sua reputação, além de terem, supostamente, difamado o presidente.

Na notícia-crime, foi apresentado um vídeo de um comício realizado em outubro no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, no qual Lula teria atribuído a Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e suposta associação a milicianos.

A representação também afirma que Gleisi teria publicado no dia 10 de setembro, em uma de suas redes sociais, que Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, um apoiador de Lula morto por um colega de trabalho com 15 facadas no Mato Grosso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política