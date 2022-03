Tito Guarniere Efeitos insuspeitados no Leste europeu

Por Tito Guarniere | 12 de março de 2022

Se Putin vencer o conflito e subjugar por completo a Ucrânia, Lula e Bolsonaro estarão no Kremlin brindando com ele. (Foto: Reprodução)

Os eventos do Leste Europeu são de tal maneira complexos que provocam efeitos insuspeitados. Por exemplo, as esquerdas, o lulopetismo e o bolsonarismo basicamente, e cada qual por suas razões, apoiam Putin e a invasão russa.

O PT, por ideologia e tradição, liga o piloto automático contra tudo o que, de algum modo, possa ser ou parecer do interesse dos Estados Unidos. No contraponto habitual, na medida em que Rússia é uma das poucas potências que podem fazer frente aos EUA, ao Ocidente, a preferência dos petistas em geral se faz de pronto e sem reservas.

Já Bolsonaro tende a ser pró-americano, mas só quando Donald Trump está no poder. Aqui, a régua está situada em patamar mais baixo, que se orienta pela simpatia pessoal do governante da hora – sequer de uma concepção ideológica, de uma visão de mundo.

O que temos, então, é que blocos políticos supostamente antagônicos, com todas as suas diferenças, mesmo em questão tão relevante, não têm como disfarçar a opinião compartilhada. E no caso, ambos ficam com a potência maior que ataca a mais fraca – o comportamento covarde, a regra inversa de toda a diplomacia, de todo esforço genuíno de paz.

Se Putin vencer o conflito e subjugar por completo a Ucrânia, Lula e Bolsonaro estarão no Kremlin brindando com ele.

Outras teorias dominantes sofreram abalos na Ucrânia. As guerras – diz a totalidade da esquerda – se constituem em toda ordem no uso do cachimbo na boca torta do capitalismo, destinado a expandir negócios e fronteiras, explorar de forma mais eficaz os trabalhadores.

Não são. Não que nunca tenham sido. O que, mesmo, o capitalismo tem a ver com a invasão, a destruição, o bombardeio da Ucrânia? Com uma ou outra exceção, está mais do que esclarecido de que, no caso, as nações capitalistas condenam a invasão, através de palavras e de gestos concretos – querem o cessar-fogo, querem a paz.

Os EUA, ainda em 2021, abandonaram espontaneamente o Afeganistão, depois de 20 anos, um gesto concreto e dramático de renúncia à intenção beligerante e ao ímpeto imperialista.

Mas o que mais impressiona agora é a retirada em massa de grandes empresas multinacionais do varejo, da viação área, das comunicações, da produção de petróleo do Ocidente – decisões na órbita da política, que lhes causarão pesados prejuízos, e em nome de certos valores morais, não econômicos, como o direito à soberania e autodeterminação dos povos.

Não são Estados, são corporações privadas – uma novidade e tanto. Talvez esse venha a ser mecanismo mais rápido de pôr fim ao conflito. Até quando a Rússia aguentará o boicote, a queda brutal do valor do rublo, a quebra de suas empresas, os espaços aéreos fechados, a proibição do uso de cartões de crédito, a terrível contração dos negócios russos no mundo?

O Leste Europeu, a Europa, o mundo estavam em relativa paz. Os russos não estavam sob nenhuma ameaça, militar ou não. Agora, esmagadora maioria da população russa, que nada tem a ver com as psicoses de Putin, entretanto sofrerá na carne as suas mais funestas consequências.

