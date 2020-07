Colunistas El juez x el Chef

Por Leandro Mazzini | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Roberto Jefferson, ‘dono’ do partido, convidou Jair Bolsonaro a voltar para o PTB. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo)

O juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, pediu à Justiça do Paraguai que notifique o ex-presidente Horácio Cartes e outros sete aliados hermanos, para que prestem depoimento na operação Lava Jato, no processo que resultou na prisão do doleiro Dario Messer – muy amigo de Cartes. Mas ninguém no país sabe o paradeiro do ex-chefe da nação que, aliás, já teve mandado de prisão pedido pelo juiz brasileiro. A ordem, porém, foi cassada por decisão do ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça. Para o Ministério Público Federal, Cartes é peça importante na lavagem de dinheiro de Messer.

Fumaça

Cartes não é só político. É dono da maior indústria de cigarros do país, a Tabesa – suspeita de vender para contrabandistas que trazem produtos de má qualidade para cá.

Bateu saudade

Roberto Jefferson, ‘dono’ do partido, convidou Jair Bolsonaro a voltar para o PTB. A conversa foi na noite de terça-feira por telefone.

Nova pauta

O jornalista Oswaldo Eustáquio, que deixou a prisão, alvo do ministro Alexandre de Moraes (STF), filiou-se ao PTB e vai disputar eleição para senador pelo Paraná.

Gringolândia

O Senado deu passo arriscado para a soberania nacional. Mesmo sem dados concretos em mãos da União – o levantamento é muito difícil junto a cartórios de todo o Brasil – as Comissões de Assuntos Econômicos e de Agricultura aprovaram ontem projeto que facilita a aquisição de terras por pessoas e empresas estrangeiras. O PL 2.963/2019, do senador Irajá (PSD-TO), regulamenta o Artigo 190 da Constituição e seguiu para a CCJ.

Contêiner lotado

Só para um exemplo, muitas terras de plantações no chamado cinturão MATOPIBA – que abrande estados do Nordeste e Norte, além de terras do Centro-Oeste, já são de propriedades de americanos, chineses e russos, que vêem o Brasil como celeiro indispensável para seu consumo interno futuro. A produção ali é para exportação.

Fazenda$

Os congressistas sabem onde pisam. Por pautas nem sempre ortodoxas, promovem excursões (chamam de missões oficiais) com empresários estrangeiros a estas terras, e indicam parcerias com produtores locais e também vendas de extensas fazendas.

Correria

Nenhum dos 33 partidos tem plano para as convenções partidárias virtuais que o TSE espera das legendas. A escolha dos candidatos será de 31 de agosto a 16 de setembro.

Proteção

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) apresentou PL para tipificar como hediondos os crimes cometidos contra o Sistema Único de Saúde.

Lixo 1

A Sabesp fechou contrato para tratar resíduos sólidos da Prefeitura de Diadema durante 40 anos. A prestação de serviço não passou por licitação e ocorre justamente quando o PL do saneamento básico, aprovado no Congresso, aguarda sanção do presidente.

Lixo 2

A demanda do setor é para que o artigo 20 do Projeto de Lei seja vetado – desta forma as administrações públicas continuam obrigadas a licitar todos os contratos de prestação de serviço para limpeza urbana e tratamento de resíduos.

Bondade no curral

Baixou o Espírito Santo na direção da enrolada e bilionária JBS. Lançou a campanha “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, e entregou ontem 19,5 toneladas de alimentos à Igreja Batista Livre Acesso e à Grande Loja Maçônica do DF, para doações a pessoas carentes.

Vida mansa

Aliás, quando não em seu apartamento em Manhattan, Joesley Batista, o cabeça dos irmãos no grupo, é visto pisando nas areias da praia de Itapororoca em Trancoso.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas