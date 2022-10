Política Eleitor não perderá voto se apertar a tecla “confirma” durante o aviso de “confira”

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

TSE explica que a confirmação será liberada apenas um segundo após o preenchimento completo dos números do candidato. (Foto: Divulgação)

É falso que o eleitor perderá o voto caso aperte a tecla “confirma” enquanto o painel da urna eletrônica exibir, no rodapé da tela, aviso para conferir a escolha. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inseriu um tempo extra para conferência do candidato escolhido nas urnas eletrônicas usadas nas eleições de 2022, mas não há a possibilidade de o voto depositado não ser computado por conta dessa mudança.

Em um vídeo postado no YouTube, um cidadão afirma ter a impressão de que a medida foi adotada para confundir o eleitor e fazê-lo perder o voto, o que não é verdadeiro. Segundo ele, as pessoas confundiriam a frase “confira seu voto” com “confirme seu voto” e pulariam uma etapa apertando a tecla verde. “Tem que esperar esse negócio do ‘confira seu voto’ acabar, demora lá alguns segundos, e aí aparece o aviso ‘aperte a tecla confirma para confirmar seu voto’”, declara.

O TSE explica, contudo, que o tempo de conferência é bastante rápido: a urna eletrônica só liberará a confirmação do voto – no botão verde “Confirma” – um segundo após o preenchimento completo do número do candidato. Se o eleitor apertar “Confirma” em menos de um segundo, ele precisará apertar novamente a tecla verde, depois de a mensagem “Confira seu voto” desaparecer, para concluir a escolha.

Este ano, serão escolhidos candidatos para cinco cargos e a urna emitirá um som breve a cada uma das cinco confirmações de voto. Ao fim, após a escolha do candidato a presidente, o aparelho emitirá o clássico som, mas por um período mais longo. O TSE afirma ter implementado o tempo a mais na urna eletrônica para estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor o confirme sem querer.

O Tribunal disponibiliza um simulador de votação na urna eletrônica que já conta com o tempo extra para que o eleitor entenda melhor como se dará a confirmação do voto. Nele, é possível perceber que é difícil ter tempo para confirmar o voto no breve segundo em que o aviso “confira o voto” aparece em tela. Após a mensagem desaparecer, ainda há a possibilidade de corrigir os números inseridos antes de confirmá-los.

O simulador pode ser acessado no Portal do TSE.

