20 de novembro de 2024

O estádio favorito para receber o jogo é o Beira-Rio

Porto Alegre deve receber a próxima partida do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrentará a Colômbia, em casa, e a Argentina, fora, na próxima Data-Fifa, que será de 17 a 25 de março de 2025.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já queria que a Seleção tivesse jogado em Porto Alegre neste ano, como forma de solidariedade pela tragédia climática que atingiu o Estado em maio. O jogo seria o de setembro, contra o Equador, mas dois problemas bloquearam o confronto na Capital gaúcha: o gramado do estádio Beira-Rio, que ainda não estava 100% recuperado do alagamento, e o aeroporto Salgado Filho estava inoperante na ocasião, o que dificultaria a chegada do time adversário.

A partida acabou sendo mantida para a região Sul do País, mas no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Com o confronto de terça-feira (19) frente ao Uruguai, em Salvador, o Brasil esteve nas cinco regiões do País nestas Eliminatórias.

Em Porto Alegre, o estádio favorito para receber o jogo é o Beira-Rio. O Brasil ainda terá mais dois jogos em casa nestas Eliminatórias: contra Paraguai, em junho de 2025, e contra o Chile, em setembro do ano que vem.

2024-11-20