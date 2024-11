Esporte Seleção argentina terminará este ano na liderança do ranking da Fifa

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Brasil permanece na quinta colocação do ranking Foto: Divulgação Brasil permanece na quinta colocação do ranking. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com a vitória sobre o Peru na terça-feira (19), por 1 a 0, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Argentina encerrará 2024 na liderança do ranking masculino de seleções da Fifa.

O Brasil, que na terça (19) ficou no empate por 1 a 1 com o Uruguai em Salvador (BA), permanecerá na quinta colocação. Ranking masculino de seleções da Fifa 1- Argentina – 1867.25 pontos 2- França – 1859.79 pontos 3- Espanha – 1853.28 pontos 4- Inglaterra – 1813.81 pontos 5- Brasil – 1775.85 pontos] 6- Portugal – 1756.12 pontos 7- Holanda – 1747.55 pontos 8- Bélgica – 1740.62 pontos 9- Itália – 1731.51 pontos 10- Alemanha – 1703.79 pontos

