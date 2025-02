Mundo Elon Musk anuncia que funcionários federais dos Estados Unidos deverão prestar contas sobre seus trabalhos ou serão demitidos

Os e-mails foram enviados logo depois que Elon Musk, o bilionário chefe do Departamento de Eficiência Governamental da administração Trump. (Foto: Reprodução)

O governo Trump enviou e-mails aos funcionários do governo federal dos EUA no sábado à noite, solicitando que detalhassem suas realizações profissionais da semana anterior até esta segunda-feira (24) à noite ou correriam o risco de perder seus empregos.

Os e-mails foram enviados logo depois que Elon Musk, o bilionário chefe do Departamento de Eficiência Governamental da administração Trump, publicou no site de mídia social X que não responder à solicitação do e-mail seria visto como uma demissão.

“Todos os funcionários federais receberão em breve um e-mail solicitando que indiquem o que fizeram na semana passada”, publicou Musk no X. “A falta de resposta será considerada uma demissão.”

Musk publicou seu post poucas horas depois que o presidente Donald Trump publicou em sua própria rede de mídia social, Truth Social, que o DOGE deveria ser mais agressivo em suas tentativas de reduzir e remodelar a força de trabalho federal de 2,3 milhões de pessoas.

Na noite de sábado (22), e-mails foram enviados a funcionários de agências federais, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e outros, com o assunto “O que você fez na semana passada?”.

O e-mail, visto pela Reuters, pede aos funcionários que respondam com cinco pontos resumindo “o que você realizou no trabalho na semana passada” e que copiem seus gerentes.

Não está claro qual é a base legal que Musk tem para demitir funcionários federais se eles não responderem à sua solicitação e o que aconteceria com os funcionários que não podem detalhar o trabalho confidencial.

Alguns funcionários do judiciário federal receberam o e-mail no sábado, embora o sistema judiciário não faça parte do poder executivo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O Administrative Office of the U.S. Courts (Escritório Administrativo dos Tribunais dos EUA), braço administrativo do judiciário, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Os funcionários do Consumer Financial Protection Bureau também receberam o e-mail, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. No entanto, a maioria dos funcionários da agência recebeu ordens de não realizar nenhuma tarefa desde o início deste mês, criando um enigma.

A agência também está sob ordem judicial temporária para não retomar as demissões em massa enquanto aguarda o resultado dos processos legais.

Um porta-voz do DOGE não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O AFGE, o sindicato que representa os funcionários federais, disse em um comunicado que contestará quaisquer “demissões ilegais”.

“Mais uma vez, Elon Musk e o governo Trump demonstraram seu total desdém pelos funcionários federais e pelos serviços essenciais que prestam ao povo americano”, disse Everett Kelley, presidente da AFGE.

O processo acelerado e controverso do governo Trump para reduzir os gastos do governo por meio do encolhimento da força de trabalho federal, liderado por Musk e seus jovens assessores no DOGE, que corta custos, levou a demissões aleatórias que resultaram em vários erros e forçaram várias agências a recontratar rapidamente funcionários vitais, como os que trabalham com segurança nuclear, defesa e geração de energia. As informações são do portal Terra.

