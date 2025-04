Mundo Elon Musk chama publicamente de “imbecil” o principal assessor comercial de Trump

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Elon Musk criticou publicamente Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais da Casa Branca. (Foto: Reprodução)

Elon Musk criticou publicamente Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais da Casa Branca, e o chamou de “imbecil” nessa terça-feira (8). O bilionário – dono da Tesla, SpaceX e da rede social X – fez as críticas no comentário de um vídeo postado em sua plataforma, em que o economista rebate as críticas que Musk tem feito às tarifas recíprocas impostas na semana passada a diversos países e aponta como os interesses dele em relação a seus negócios influenciam nelas.

“Todos nós entendemos na Casa Branca – e o povo americano entende – que Elon é um fabricante de carros. Mas ele não é um fabricante de carros. Ele é um montador de carros. Em muitos casos, se você for à fábrica dele no Texas, uma boa parte dos motores que ele obtém – que no caso dos veículos elétricos são as baterias – vem do Japão e da China. A eletrônica vem de Taiwan… O que queremos – e a diferença está em nosso pensamento e no de Elon sobre isso – é que queremos os pneus feitos em Akron. Queremos as transmissões feitas em Indianápolis. Queremos os motores feitos em Flint e Saginaw. Queremos os carros fabricados aqui”, diz Peter Navarro em entrevista à emissora americana CNBC.

Além de xingar o assessor, Musk negou suas declarações e afirmou que, de todas as fabricantes, a Tesla era a que tinha mais componentes “americanos”.

Ele também relembrou um episódio polêmico de Navarro que ocorreu durante o primeiro mandato de Trump. Segundo a imprensa americana, o economista citou em livros um especialista aparentemente inventado, Ron Vara, cujo nome é um anagrama do seu.

“Navarro é realmente um imbecil. O que disse é falso e fácil de provar. Deveria perguntar ao falso especialista que inventou, Ron Vara”, alfinetou o bilionário.

O comentário dessa terça é mais um desdobramento da rixa entre Musk e Navarro. Segundo uma reportagem do jornal “The Washington Post”, o bilionário, que também é conselheiro de Donald Trump, tem pressionado o presidente dos Estados Unidos a reverter a medida.

Após o anúncio das tarifas, Musk questionou a formação de Navarro, visto como arquiteto do plano tarifário, afirmando que “um PhD em Economia por Harvard é uma coisa ruim, não uma coisa boa.”

Até agora, Trump apoiou Musk, mas indicou recentemente que sua posição no Departamento de Eficiência Governamental não duraria para sempre e que um dia ele teria que retomar as rédeas da Tesla, cujas vendas e preço das ações estão caindo. As informações são da agência de notícias AFP.

