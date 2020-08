Elon Musk, dono da Tesla, se tornou a a quarta pessoa mais rica do mundo depois que as ações de sua empresa dispararam 11% na segunda-feira, aumentando em um dia sua fortuna em US$ 7,8 bilhões.

A quantia com que o cofundador da Tesla ultrapassasse o magnata francês Bernard Arnault, dono da LVMH (leia-se Louis Vuitton), que é o primeiro não americano dos top ten do Índice de Bilionários da Bloomberg.

A fortuna de US$ 84,8 bilhões de Musk é apenas US$ 15 bilhões menor que a de Mark Zuckerberg, do Facebook, nº 3 no ranking. O segundo colocado é Bill Gates, da Microsoft, com US$ 121 bilhões, e o primeiro é Jeff Bezos, da Amazon, com US$ 188 bilhões.

A valorização dos papéis da Tesla é o mais recente triunfo do bilionário, que há apenas dois anos foi processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e teve que renunciar ao cargo de presidente da fabricante de carros elétricos por causa de tuítes fraudulentos.

Ações da Tesla, que subiram 3% por volta do meio-dia em Nova York, aumentaram mais de 353% este ano até agora, alimentadas pela expectativa crescente de que a empresa será incluída no Índice S&P 500.

Já a Space Exploration Technologies Corp, de Musk, mais conhecida como SpaceX, está prestes a aumentar sua fortuna em outros US$ 3 bilhões. A empresa anunciou em documento à SEC (a CVM americana) que arrecadou US$ 1,9 bilhão em novos fundos. A rodada de financiamento aumenta sua avaliação para US$ 46 bilhões, informou a Bloomberg na semana passada.

A fortuna de Musk cresceu mais de US$ 57 bilhões este ano, o maior aumento depois do obtido pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos. O homem mais rico do mundo acumulou US$ 73 bilhões em 2020 até agora e vale US$ 188 bilhões.