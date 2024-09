Grêmio Em Brasília, Grêmio enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Partida ocorre no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h, pelo Brasileirão Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Grêmio e Botafogo se enfrentam neste sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h, pelo Brasileirão. O Tricolor, que está a apenas três pontos da zona de rebaixamento, ainda tem um jogo a menos que seus adversários e ocupa a 14° colocação na tabela com 31 pontos.

O Alvinegro vive grande fase na temporada e não perde uma partida desde que enfrentou o Juventude, no dia 11 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Os cariocas lideram o campeonato com 56 pontos.

O técnico Renato Portaluppi viajou com a delegação gremista mas está fora do jogo por cumprir suspensão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), sua pena foi de quatro jogos (dois deles já cumpridos). O treinador só volta a beira dos gramados na partida contra o Inter, no dia 20 de outubro, e seu substituto até lá é Marcelo Salles.

Prováveis escalações

Grêmio

Técnico: Marcelo Salles (auxiliar técnico)

Escalação: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Nathan Fernandes); Braithwaite.

Botafogo

Técnico: Artur Jorge

Escalação: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Gregore; Matheus Martins (Luiz Henrique), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistente 1: Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Brigida Cirilo Ferreira (AL) Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)

Anderson Ribeiro Goncalves (GO) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) AVAR: Johnny Barros De Oliveira (SC)

