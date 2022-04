Futebol Em busca de mais três pontos, o Inter enfrenta o Avaí neste domingo pela 4ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Finalizada a preparação dos atletas colorados para a disputa no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

Com três vitórias seguidas, o Colorado vem embalado em busca de mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1º), o Clube do Povo enfrenta o Avaí, às 19h, no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada da competição nacional. Será a estreia do técnico Mano Menezes no Gigante, que deve contar com a massiva torcida da Casa para apoiar a equipe.

O último treinamento antes do confronto aconteceu na manhã de sábado (30), no CT Parque Gigante. O treinador Mano Menezes comandou atividades técnicas e táticas no gramado. Primeiro um exercício coletivo, ajustando detalhes do time que entrará em campo no Beira-Rio. Depois, um trabalho de bola parada ofensiva e defensiva, encerrando a preparação para a partida.

Em relação ao último jogo, o comandante terá o retorno de Rodrigo Moledo, que foi poupado no duelo da Colômbia. Já Taison e Pedro Henrique estão recuperados de suas lesões e também relacionados para o jogo. O atacante pode fazer a sua estreia com a camisa colorada.

Com seis pontos somados na tabela, o Inter ocupa a quinta posição, com a mesma pontuação do adversário deste fim de semana.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas conquistaram uma vitória espetacular na manhã deste sábado (30). No Estádio Canindé, pela oitava rodada do Brasileirão A1, o Inter bateu o Palmeiras, líder do Nacional, pelo placar de 1 a 0. Millene Fernandes, em magistral chute de perna direita, garantiu o triunfo do Clube, que chega aos 19 pontos na tabela, igualando as palestrinas.

Dono da casa, o atual líder do campeonato começou o jogo em cima, pressionando nos primeiros 10 minutos. A principal arma palestrina era a movimentação de Bia Zaneratto, que deixava o comando de ataque para abrir espaços às companheiras Byanca Brasil e Chú, escaladas nas respectivas pontas direita e esquerda. Compactado, porém, o Inter soube preencher a entrada de sua área e impedir que grandes vazios surgissem para as velocistas atacantes do Palmeiras.

Com o passar dos minutos, o time de Maurício Salgado, seguro atrás, ficou à vontade para chegar na frente. A partir de então, a posse de bola, antes concentrada na intermediária de defesa do Inter, migrou para o campo de ataque das atletas coloradas.

A marcação colorada veio na etapa complementar. As coloradas não tardaram para resultar em gol. Aos sete, Millene Fernandes pressionou a saída de jogo do Palmeiras, desarmou a volante Samia e percebeu Jully adiantada. A artilheira emendou um chute de perna direita, que encobriu a goleira a morreu no cantinho da meta paulista. Golaço, o terceiro da goleadora no Brasileirão A1.

O Palmeiras seguiu pressionando até o último minuto, enquanto o Inter voltou a assustar em contra-ataques, muitos armados pelas substitutas Tamara e Biazinha. No entanto, a vitória foi das Gurias.

O retorno alvirrubro a campo está previsto para o próximo dia 15, diante do Cruzeiro, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

