Futebol Real Madrid conquista seu 35º título do Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Real Madrid reúne milhares de fãs em festa do título. (Foto: Reprodução)

O Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol 2021/22, ao vencer neste sábado (30) o Espanyol, no Estádio Santiago Bernabéu. Esse foi o 35º título da equipe na história da competição. Trata-se do maior vencedor da liga espanhola, com nove taças de vantagem em relação ao segundo colocado, o Barcelona.

O Real Madrid ganhou o Campeonato Espanhol desta temporada com a seguinte campanha até o momento (faltam quatro rodadas para o término da disputa): 25 vitórias, seis empates e três derrotas em 34 jogos. O time do técnico Carlo Ancelotti soma 81 pontos.

O Real Madrid enfrenta no domingo da semana que vem o rival Atlético de Madrid, no Estádio Wanda Metropolitano. Depois disso, ainda cumpre tabela contra Levante, Cádiz e Betis.

Apenas nove equipes diferentes conquistaram o Campeonato Espanhol, que é disputado desde 1929 e só foi interrompido entre 1937 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola.

Maior campeão da história do clube

O troféu de hoje é histórico para o brasileiro Marcelo. Ele é o primeiro capitão estrangeiro a levantar a taça da liga pelo clube. O lateral-esquerdo chegou ao 24º título vestindo a camisa merengue e isolou-se como o jogador mais vezes campeão na história do Real Madrid. Em janeiro, com a Supercopa da Espanha, ele já havia se igualado a Francisco Gento no topo do ranking. Após a partida deste sábado, ele celebrou a conquista.

“É uma alegria imensa. Conseguimos ganhar a liga o mais cedo possível. É um trabalho de equipe. Estou muito contente. Agora é seguir porque a temporada não acabou”, disse Marcelo.

No Espanhol, foi a sexta vez em que Marcelo saiu vencedor. Aos 33 anos, ele atuou em 10 partidas desta edição, apenas quatro delas como titular – Mendy foi o dono da posição. Com contrato válido até o fim de junho, o brasileiro prepara sua despedida após 16 temporadas no clube.

As conquistas de Marcelo pelo Real Madrid: 6 Campeonatos Espanhóis – 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22; 2 Copas do Rei – 2010/11 e 2013/14; 5 Supercopas da Espanha – 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022; 4 Champions League – 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18; 3 Supercopas da Uefa – 2014, 2016 e 2017; 4 Mundiais de Clubes – 2014, 2016, 2017 e 2018.

Marcelo ainda pode ampliar sua marca antes de deixar o Real Madrid. A equipe comandada por Carlo Ancelotti está na semifinal da Liga dos Campeões da Europa e precisa reverter desvantagem de um gol contra o Manchester City, dentro de casa, na próxima quarta-feira.

Números de Marcelo no Real Madrid: 544 jogos; 481 como titular; 371 vitórias; 85 empates; 88 derrotas; 38 gols marcados.

