Na estreia de Mano Menezes no Beira-Rio, Inter empata com o Avaí pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

O Inter começou o jogo pressionando o Avaí, mas não furou o bloqueio. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

Sem gols na estreia de Mano Menezes no Estádio Beira-Rio, neste domingo (1). O Internacional empatou em 0 a 0 com o Avaí pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de criar muitas chances ao longo do jogo, o Inter teve dificuldades de acertar a rede do adversário. Quando acertou, parou nas mãos de Douglas Friedrich, goleiro do Avaí. Já os visitantes quase não tiveram oportunidade de tirar o zero do placar.

Com o resultado, o Inter fica no sétimo lugar na tabela de classificação e perde a chance de ser vice-líder do Brasileirão.

Confronto

O Inter começou o primeiro tempo bastante ofensivo. Logo aos 9′ uma bola desviada em Maurício bateu na trave do lado direito de Douglas. Na sequência, aos 10′, Moledo sentiu a coxa. Ele foi poupado no jogo contra o Independiente Medellín, mas esta noite estava entre os 11 iniciais. No lugar no zagueiro entrou Mercado.

O Avaí tentou pegar os Colorados desorganizados, em contra-ataques rápidos. Mas não teve êxito. O Inter conseguiu atacar bem pelas laterais, principalmente pelo lado direito. De Pena e Maurício arriscaram de fora da área. Douglas, no entanto, trabalhou mais depois das cobranças de escanteio. O Internacional teve 14 escanteios só no primeiro tempo.

No segundo tempo, Alemão já começou fazendo uma boa jogada pela esquerda. Ele chutou forte, mas a bola subiu de mais e saiu pela linha de fundo. Depois foi a vez de Wanderson arriscar. Ele recebeu pela direita e chutou de fora da área. O goleiro se atirou na bola e impediu o primeiro gol colorado.

Aos 8′ da etapa complementar, Edenilson recebeu na entrada da área, entrou chutando e na sequencia foi ao chão. O zagueiro do Avaí chegou a tocar no camisa 8 do Inter, mas o juiz nem foi verificar no VAR. A partida se desenrolou normalmente. Wanderson também chutou de fora da área e acertou a rede pelo lado de fora. A torcida chegou a gritar gol, mas foi apenas um lance mal interpretado.

David entrou no lugar de De Pena. Já Taison entrou aos 19′ no lugar de Maurício. Ele chegou assustando o goleiro Douglas em um chute forte que o goleiro espalmou para a linha de fundo. Depois disso o goleiro deu a maior bronca na defesa do Avaí, que deixou espaços perto do gol.

O goleiro Daniel, do Internacional, só precisou mostrar serviço aos 27′ do segundo tempo. Depois de um contra-ataque rápido do Avaí, Dentinho passou para Bissoli, que se esticou, mas o goleiro Daniel saiu do gol para salvar o time colorado.

Pedro Henrique estreou ao entrar no lugar de Alemão. E o também estreante Estêvão teve a oportunidade de jogar depois de substituir Wanderson. Do lado do Avaí também teve estreia. E foi a estreia de um antigo conhecido do Internacional: William Pottker entrou no gramado no lugar de Bissoli.

A melhor chance do ex-internacional veio ao final do confronto, aos 43′, cara a cara com Daniel. Mas o goleirão colorado ficou com a redonda.

Ainda deu tempo de Edenilson tentar a sorte de cabeça, mas a bola explodiu no travessão. Dentinho também teve chance de cometer o crime, mas chutou nos pés de Daniel, que defendeu em dois tempos. A partida terminou 0 a 0 no Estádio Beira-Rio.

Agora o próximo desafio do Inter é na quinta-feira (5), pela Copa Sul-Americana, contra o Guaireña (Paraguai).

Ficha técnica

Inter (0): Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Rodrigo Moledo (Gabriel Mercado) e Renê; Gabriel, Edenilson, Maurício (Taison), De Pena (David) e Wanderson (Estevão); Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.

Avaí (0): Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva (Jean Pyerre) e Eduardo; Copeti (Rômulo), Marcinho (Dentinho) e Bisolli (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca.

Cartões amarelos: Edenilson e Taison (I); Bruno Silva, Dentinho, Arthur Chaves e Jean Cléber (A)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA), assistido por Bruno Raphael Pires (GO – FIFA) e Fábio Pereira (TO). VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP-FIFA).

