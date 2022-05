Futebol Fifa multa Senegal por ataques de torcida ao Egito nas Eliminatórias da Copa do Mundo

2 de maio de 2022

Jogo entre Senegal e Egito, disputado em Dacar, foi marcado por provocações dos senegaleses antes, durante e depois da partida. (Foto: Reprodução)

A Fifa (entidade máxima do futebol) multou nesta segunda-feira (2) a federação do Senegal em 175 mil francos suíços, equivalente a R$ 893 mil no câmbio atual, pelos ataques de sua torcida contra o Egito em partida da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em março. A entidade também decidiu que a seleção senegalesa terá que jogar uma partida em casa sem a presença de torcedores futuramente.

A federação senegalesa foi enquadrada no artigo 16 do regulamento da Fifa, sobre questões de “ordem e segurança nas partidas”. Na avaliação da entidade, os senegaleses falharam em “implementar regras de segurança e garantir a lei e a ordem no estádio”, permitiram a “invasão ao campo”, “lançamento de objetos e sinalizadores”, “uso de laser” e divulgação de “mensagem não apropriada para eventos esportivos”.

O jogo decisivo entre Senegal e Egito, disputado em Dacar, foi marcado por diversas provocações dos senegaleses antes, durante e depois da partida. A federação egípcia denunciou atos de racismo contra Mohamed Salah, arremesso de garrafas e pedras nos jogadores durante o aquecimento e um ataque ao ônibus da delegação, que teria quebrado vidros e teria deixado machucados.

Durante o jogo, Salah também foi atacado pela torcida. Antes de sua cobrança de pênaltis, que decidiram a partida e a vaga na Copa do Mundo, o atacante foi alvo de lasers em direção ao seu rosto – ele acabou desperdiçando sua cobrança. A classificação acabou sendo decisiva pela finalização certeira de Sadio Mané, parceiro de Salah no ataque do Liverpool, na cobrança final.

A Fifa não se manifestou sobre os supostos ataques da torcida senegalesa ao ônibus egípcio ao fim da partida. A federação do Egito chegou a publicar fotos dos danos causados, como vidros trincados e uma pedra que teria sido arremessada no veículo.

Punições

A Fifa divulgou nesta segunda-feira punições para federações de todo o mundo, e a CBF acabou multada em R$ 130 mil (20 mil francos suíços) pela invasão de campo no jogo entre Brasil e Paraguai, realizado no Mineirão, no dia 1º de fevereiro, em duelo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

A entidade máxima do futebol afirmou no relatório que a punição foi dada pelo descumprimento do artigo 16 do Código de Disciplina da entidade. “Ordem e segurança nas partidas (invasão de campo de jogo, falha em adotar e implementar regras de segurança e falha em garantir que a lei e a ordem sejam mantidas no estádio”, diz o artigo.

Além da invasão, a partida ficou marcada por uma briga nas arquibancadas do estádio entre torcedores de Atlético Mineiro e Cruzeiro, citada no relatório. 20 encrenqueiros acabaram presos na ocasião. Dentro de campo, o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1.

Ainda neste ano, a CBF foi multada pela Fifa por conta de uma invasão de campo no duelo entre Brasil e Colômbia, realizado na Neo Química Arena, ainda no ano passado, em partida válida também pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

