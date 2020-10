O iPhone 12 foi anunciado pelo preço sugerido de US$ 799, o que dá cerca de R$ 4.450 em conversão direta. Além dele, há três novos celulares Apple: iPhone 12 Mini por US$ 699; iPhone 12 Pro por US$ 999; e iPhone 12 Pro Max por US$ 1.099. As vendas começam em outubro nos Estados Unidos. Não há previsão de vendas no Brasil.

A grande novidade fica por conta da internet 5G em toda a nova linha da maçã. Usuários poderão acessar a internet em velocidades maiores caso estejam numa região com a nova tecnologia.