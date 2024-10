Esporte Em jogo contra o Cruzeiro, torcedor do Lanús faz gestos racistas, mas “pede desculpas” e não é detido

Um torcedor do Lanús foi flagrado ao fazer gestos racistas no duelo com o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (23). De acordo com um segurança do estádio, o argentino simulou um “arremesso de bananas” em direção à torcida brasileira. As equipes se enfrentaram pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O tumulto aconteceu por volta dos 20 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Cruzeiro ainda vencia por 1 a 0. Em meio à confusão, o torcedor do Lanús se aproximou do segurança, assumiu que fez gestos racistas rumo aos cruzeirenses e fez um sinal de perdão ao profissional responsável pela revista do setor visitante.

Vale ressaltar que, apesar de ter assumido os gestos racistas, o torcedor do Lanús não foi conduzido à delegacia do Mineirão. O argentino seguiu normalmente na arquibancada e, poucos minutos depois, comemorou o gol de empate do time de Ricardo Zielinski.

De olho na final da Sul-Americana, Cruzeiro e Lanús voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (30), às 19h (de Brasília). A partida ocorrerá na Fortaleza, em Lanús, cidade da Grande Buenos Aires.

