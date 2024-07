Inter Em jogo de volta pela Copa do Brasil, Inter encara o Juventude neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

O Colorado finalizou a preparação na tarde dessa sexta-feira (12), no CT de Alvorada. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em duelo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Inter encara o Juventude neste sábado (13), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. No jogo de ida, o Colorado havia perdido de 2 a 1 no Beira-Rio. A derrota levou o clube a demitir o técnico Eduardo Coudet.

Com o resultado da primeira partida, o Juventude pode até empatar o segundo confronto, que ainda assim garante uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. O Colorado, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para passar de fase. Caso vença por um gol a mais, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Colorado está pronto para encarar o duelo decisivo que vale uma vaga nas oitavas de final do torneio nacional. O treinamento que finalizou a preparação da equipe foi realizado na tarde dessa sexta-feira (12), no CT de Alvorada. Sob o comando de Pablo Fernandez, o trabalho foi fechado, com ajustes finais do time que entrará em campo em busca da classificação.

Técnico do Celeiro de Ases Sub-20, Pablo Fernandez assumiu de maneira interina o comando do time principal do Colorado. O profissional, que chegou ao Inter no último mês de março, já disputou mais de 500 jogos em sua carreira, e conta com 15 anos de experiência trabalhando com categorias de base.

Na quarta-feira (10), em entrevista coletiva depois do jogo de ida, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, comentou a decisão sobre o desligamento de Coudet. “Decidimos optar pelo desligamento do treinador Eduardo Coudet. Eu assumo a responsabilidade. Foi uma decisão do clube, que o treinador entendeu”, disse Barcellos.

