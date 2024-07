Com unanimidade, Barcellos e o departamento de futebol do clube deliberaram pela demissão de Coudet minutos após o Inter começar o jogo contra o Juventude em desvantagem, na terceira fase do torneio nacional. As conversas internas sobre a saída do argentino do comando técnico do clube já ocorriam desde a derrota para o Vasco no último domingo (7). A decisão não surpreendeu os jogadores, que já tinham a informação de que Chacho corria riscos de ser demitido.

Os maus resultados do Inter em competições como Copa do Brasil e Sul-Americana são consistentes para explicar a mudança no comando técnico do clube.

“Talvez uma mudança ajude a organizar o contexto e o momento que os jogadores estão fisicamente e tecnicamente. A temporada mudou e fez com que mudássemos também. Era necessário. Não era o que queríamos, mas precisava ser feito”, explicou Barcellos. A decisão final se deu por conta do péssimo desempenho e de outra derrota em pleno Beira-Rio. A atuação do Inter e a postura de Coudet irritaram a torcida, que vaiou o time e direcionou xingamentos ao técnico.