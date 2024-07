Grêmio Grêmio se prepara para enfrentar o Operário-PR pela Copa do Brasil neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Tricolor entra em campo no domingo (14), em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA O Tricolor entra em campo neste domingo, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA) Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio se reapresentou no Centro de Treinamento Luiz Carvalho, em Porto Alegre, na quinta-feira (11). O elenco participou de atividades pela tarde, com foco na partida decisiva pela Copa do Brasil contra o Operário-PR, neste domingo (14).

Os trabalhos começaram na academia e tiveram sequência no campo, para aqueles que não atuaram nos 90 minutos diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão, na quarta-feira (10).

No aquecimento com a equipe de preparação física, os jogadores foram divididos em grupos para diferentes atividades motoras. Sob orientação do preparador Mário Pereira, o elenco fez exercícios de arranque, velocidade e coordenação.

Na segunda parte do treino, o técnico Renato Portaluppi dividiu o elenco em dois times para realização de coletivo. O comandante gremista deu diversas orientações ao grupo durante a atividade.

Assim como nos treinos anteriores, atletas das categorias de base compuseram o grupo. O meia Cheron, o zagueiro Athos, o volante Kaick e o atacante Riquelme participaram das atividades. Além deles, o zagueiro Paulo, o meia João Borne, o lateral esquerdo Lucas Rian, o atacante Mickaell e o volante Rogério também estavam presentes.

Nessa sexta-feira (12), o Grêmio voltou a treinar no CT Luiz Carvalho. Neste sábado (13), após novo trabalho pela manhã, os atletas relacionados por Renato viajam para Caxias do Sul, onde, no domingo, encaram o Operário-PR no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 11h, no estádio Centenário. Se vencer, o Tricolor avança para as oitavas de final da competição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-se-prepara-para-enfrentar-o-operario-pr-pela-copa-do-brasil/

Grêmio se prepara para enfrentar o Operário-PR pela Copa do Brasil neste domingo

2024-07-12